Spagna - Ucraina 5-1, semifinale EURO U21: i cinque volte campioni vincono in rimonta e vanno in finale

La Spagna va sotto di un gol ma rimonta e travolge l'Ucraina per 5-1 nella seconda semifinale dei Campionati Europei UEFA Under 21.

Sabato in finale affronterà l'Inghilterra reduce dal 3-0 su Israele.

I momenti chiave 13': Bondarenko porta in vantaggio l'Ucraina

17': Abel Ruiz pareggia

24': Sancet ribalta il risultato per la Spagna

54' Blanco fa il 3-1

68' Aimar Oroz in gol

78' Sergio Gómez segna il quinto della Spagna

La partita in breve

Con Dmytro Kryskiv squalificato dopo la vittoria sulla Francia ai quarti, Ruslan Rotan mette titolare Danylo Sikan in attacco, mentre la Spagna ripropone la stessa formazione del successo ai supplementari contro la Svizzera. Gli spagnoli dominano sin dalle prime battute e sfiorano il gol con Álex Baena al 12'.

A passare in vantaggio però è l'Ucraina: Mykhailo Mudryk si avventa su un pallone lungo la sinistra, aggira Victor Gómez ed effettua un retropassaggio per Artem Bondarenko che non sbaglia. La Spagna non subisce il colpo e ripristina il pareggio dopo appena quattro minuti con Abel Ruiz che si avventa sul pallone di Victor Gómez e batte Anatoliy Trubin dopo un bel dribbling nell'area piccola.

L'esultanza di Antonio Blanco (al centro) per il 3-1 AFP via Getty Images

Sette minuti più tardi, Oihan Sancet porta in vantaggio la Spagna con una conclusione potente da fuori area deviata in maniera decisiva da Arsenii Batahov che spiazza Trubin. L'Ucraina non si abbatte e poco prima dell'intervallo Arnau Tenas è bravissimo a compiere una doppia parata prima su Sikan e poi su Nazarenko, dopo un'altra grande giocata di Mudryk.

Al 53' la Spagna mette un'ipoteca sulla finale andando sul 3-1: Victor si invola sulla destra e la passa ad Abel Ruiz che tenta un passaggio in rabona che viene ribattuto da un difensore ucraino sui piedi di Blanco che con un destro potente la deposita all'angolino.

La Spagna dilaga e segna due gol entrambi con tiri a giro dal limite dell'area, prima con Oroz e poi con Sergio Gòmez che così eguaglia Abel Ruiz e Georgiy Sudakov a quota cinque reti.

La cronaca di Spagna - Ucraina 5-1

Player of the Match: Abel Ruiz (Spagna)

Lo spagnolo Abel Ruiz col premio di Player of the Match UEFA via Getty Images

"Instancabile tra difesa e centrocampo, ha fatto da collante tra i reparti tenendo unita la squadra. Ha segnato il primo gol della Spagna, ha fatto l'assist e ha partecipato attivamente ad altri gol. È stato eccellente anche nelle transizioni".

Osservatori Tecnici UEFA

Artem Bondarenko dopo il momentaneo vantaggio dell'Ucraina UEFA via Sportsfile

Statistiche

La Spagna è alla sua nona finale, due in più della migliore (sette dell'Italia), e punta a superare il record di cinque titoli che condivide con gli Azzurrini.

La Spagna ha eguagliato il record dell'Italia di 11 semifinali e 12 piazzamenti tra i le prime quattro (nel 2000 non c'erano semifinali).

Abel Ruiz aveva segnato il gol del pari in extremis contro l'Ucraina nel 2-2 di Bucarest al Giulesti Stadium, che è valso il primo posto del Gruppo B.

Il secondo marcatore della Spagna, Sancet, è l'unico spagnolo ad aver iniziato tutte e cinque le partite della fase finale da titolare.

La Spagna, come l'Inghilterra, ha eguagliato il record di sette giocatori diversi che hanno segnato nella fase finale di EURO U21 (senza contare gli autogol).

Il quinto gol della Spagna è stato il 50° nella competizione, comprese le qualificazioni.

La Spagna ha eguagliato il record di cinque gol in una semifinale: Portogallo - Germania 5-0 nel 2015 e Germania Ovest - Unione Sovietica 5-0 nella gara di ritorno del 1982.

Formazioni

Spagna: Tenas; Victor Gómez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco (Bernabé 75'), Álex Baena (Veiga 75'); Sancet (Aimar Oroz 59'); Rodri (Barrenetxea 59'), Abel Ruiz, Sergio Gómez (Riquelme 79')

Ucraina: Trubin; Sych, Batahov, Talovierov, Vivcharenko (Braharu 61'); Brazhko (Zhelizko 61'), Bondarenko (Ocheretko 76'); Nazarenko (Kashchuk 46'), Sudakov, Mudryk; Sikan (Vanat 61')