Spagna - Ucraina, anteprima semifinale EURO U21: dove guardarla, orario, probabili formazioni

La Spagna affronterà l'Ucraina mercoledì allo Steaua Stadium di Bucarest nella seconda semifinale dei Campionati Europei UEFA Under 21.

Spagna - Ucraina in sintesi Quando: mercoledì 5 luglio (21:00 CET, 22:00 ora locale)

Dove: Steaua Stadium, Bucarest

Cosa: semifinale Europei UEFA Under 21

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove seguirla: scopri dove guardare in TV e streaming la semifinale

Finale: contro Israele/Inghilterra, 18:00 CET/20:00 ora locale, sabato 8 luglio, Batumi Arena, Batumi

Guida alla partita

Otto giorni dopo il pareggio per 2-2 allo Stadio Giulesti, le squadre si ritrovano allo Stadio Steaua, con la Spagna a caccia della sua nona finale e l'Ucraina la prima. In quel pareggio ci è voluto un gol in extremis di Abel Ruiz per preservare l'imbattibilità della Spagna - ora arrivata a 14 partite. Ai quarti, i ragazzi di Santi Denia hanno dovuto faticare per battere la Svizzera ai supplementari. L'impatto di Adrián Bernabé come sostituto quella sera fa sorgere il dubbio che Denia voglia rimescolare le carte del centrocampo spagnolo.

Quello che è certo è che, a differenza di martedì scorso, entrambe le squadre saranno al completo, con l'Ucraina che ha riaccolto Mykhailo Mudryk in tempo per la vittoria in rimonta contro la Francia di domenica e che ha offerto probabilmente la miglior prestazione dei quarti di finale.

Highlights: Spagna - Ucraina 2-2

Il cammino sino alla semifinale

Spagna

Prima Gruppo C di qualificazione: G8 V8 P0 S0 GF37 GS5

Prima Gruppo B fase finale: V3-0 contro Romania (Bucarest), V1-0 contro Croazia (Bucarest), P2-2 contro Ucraina (Bucarest)

Quarti di finale: V2-1dts contro Svizzera (Bucarest)

Marcatori fase finale: Abel Ruiz 2, Sergio Gómez 2, Juan Miranda 2, Álex Baena 1, own goal 1



Seconda Gruppo H di qualificazione: G10 V7 P2 S1 GF20 GS11

Spareggi: V5-3tot. contro Slovacchia (S2-3t, V3-0c)

Seconda Gruppo B fase finale: V2-0 contro Croazia (Bucarest), V1-0 contro Romania (Bucarest), P2-2 contro Spagna (Bucarest)

Quarti di finale: V3-1 contro Francia (Cluj-Napoca)

Marcatori fase finale: Georgiy Sudakov 3, Olexiy Kashchuk 1, Danylo Sikan 1, Bohdan Viunnyk 1, Artem Bondarenko 1, own goal 1

Probabili formazioni

Spagna: Tenas; V Gómez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Álex Baena; Rodri, Sancet, S Gómez; Ruiz

Squalificati: nessuno

Ucraina: Trubin; Sych, Batahov, Talovierov, Vivcharenko; Brazhko, Bondarenko; Kashchuk, Sudakov, Mudryk; Sikan

Squalificato: Kryskiv

Highlights: Francia - Ucraina 1-3

Le parole dal campo

Santi Denia, Ct Spagna: "C'è una statistica secondo cui nelle ultime sette edizioni abbiamo raggiunto sei semifinali e questo riflette la qualità del calcio spagnolo; cerchiamo di avere un modello di gioco e di migliorare in ogni partita. Stiamo attenti anche ai dettagli e sappiamo bene quanto sia difficile arrivare in semifinale. L'Ucraina tende a costruire da dietro. Sono veloci davanti, difendono bene e hanno le carte in regola per andare avanti".

Ruslan Rotan, Ct Ucraina: "Entrambi ci conosciamo bene. Sappiamo che la Spagna ha una struttura molto stabile, è aggressiva ed è formidabile nella trequarti. Battendo la Francia abbiamo dimostrato che anche noi siamo una squadra fantastica: abbiamo giocato in modo fantastico. La cosa più importante per me è che siamo diventati una delle migliori tra le migliori".