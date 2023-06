Francia-Italia 2-1, Azzurrini ko all'esordio

L'Italia inizia il suo cammino ai Campionati Europei UEFA Under 21 con una sconfitta contro la Francia. Non basta il colpo di testa di Pietro Pellegri contro una Francia che chiude in dieci ma si impone grazie alle reti di Arnaud Kalimuendo e Bradley Barcola

La prima grande occasione della partita è per l’Italia ma Lucas Chevalier si supera per alzare sopra la traversa il colpo di Pellegri sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Alessandro Tonali.

L'esultanza di Kalimuendo UEFA via Getty Images

Scampato il pericolo, la Francia passa. Cross basso dalla destra di Pierre Kalulu, Kalimuendo si muove in area davanti a Lorenzo Pirola e trova l'angolo più lontano con uno splendida deviazione di tacco.

L'Italia riesce però a rispondere grazie a un altro imperioso colpo di testa di Pellegri che questa volta fredda Chevalier sempre su calcio piazzato di Tonali. Il primo tempo si chiude con un tiro da fuori di Destiny Udogie che manda il pallone non troppo lontano dalla traversa.

L'esultanza di Pellegri AFP via Getty Images

La ripesa invece inizia con Wilfried Gnonto in campo al posto di Nicolò Cambiaghi. L'Italia ha più il pallino del gioco rispetto al primo tempo ma poco dopo l'ora di gioco è la Francia a passare in vantaggio con Barcola che sfrutta un'indecisione di Udogie per battere Marco Carnesecchi.

Il portiere azzurro evita il tris francese respingendo la girata volante di Loïc Badé. A una decina di minuti dalla fine l'Italia ha una tripla occasione per pareggiare con Fabio Miretti, Samuele Ricci e Matteo Cancellieri ma Chevalier in qualche modo si salva.

Classici gol Under 21

Poco dopo la Francia resta in dieci per il fallo di Badé su Gnonto lanciato a rete, ma Cancellieri spreca una grande occasione calciando alto da due passi mentre il colpo di testa di Raoul Bellanova manda il pallone a stamparsi sul palo.