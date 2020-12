Ambasciatori U21: Péter Gulácsi (Ungheria)

Péter Gulácsi, ambasciatore di EURO Under-21 per l'Ungheria, si è fatto conoscere a Mondiali FIFA U-20 e ha mantenuto le promesse in un viaggio che l'ha portato da Liverpool fino a Lipsia.

Gulácsi aveva appena17 anni quando firmò per il Liverpool. In Inghilterra ha più che altro giocato nelle serie minori ma poi è diventato un punto fermo del Lipsia che ha lasciato il segno in UEFA Champions League.

Ungheria

• Gulácsi ha debuttato in nazionale il 22 maggio del 2014 contro la Danimarca diventando il secondo di Gábor Király a UEFA EURO 2016.

Con l'Under 20 FIFA via Getty Images

• Al ritiro di Király, Gulácsi è diventato il No1 aiutando la squadra a vincere i play-off per UEFA EURO 2020 battendo Bulgaria e Islanda. A EURO l'Ungheria giocherà due partite a Budapest.

Club

• Ha iniziato a 5 anni con il club di Budapest BVSC. a 13 è passato alla MTK Budapest's Sándor Károly Academy.

Liverpool e Inghilterra

• Nel 2007, Gulácsi è passato al Liverpool. Ha debuttato con la squadra riserve il 27 novembre contro il Manchester. A settembre 2008, Gulácsi è passato in prima squadra ed è andato due volte in panchina in League Cup.

Péter Gulácsi conPepe Reina al Liverpool Liverpool FC via Getty Images

• Gulácsi ha poi giocato in prestito con l'Hereford United. Chiuso da Pepe Reina e Diego Cavalieri al Liverpool, non ha mai giocato partite ufficiali per poi passare in prestito al Tranmere Rovers nel 2009/10 e 2010/11 e all'Hull City la stagione seguente.

Salisburgo

• A giugno 2013, il Liverpool ha 'liberato' Gulácsi che è passato al Salisburgo; ha vinto due double austriaci prima di passare all'ambizioso Leipzig in the 2. Bundesliga.

Lipsia

• Inizialmente secondo di Fabio Coltorti, Gulácsi ha sfruttato le sue occasioni per diventare titolare contribuendo al secondo posto della sua squadra in Bundesliga la stagione seguente e al debutto in UEFA Champions League.

• Gulácsi cruciale nel tenere il Lipsia in corsa per il titolo nella stagione 2018/19. Lui il portiere meno battuto (29 gol).

Gulácsi in UEFA Champions League AFP via Getty Images

•Nel 2019/20 Gulácsi e il connazionale Willi Orban sono diventati i primi ungheresi a giocare una semifinale di UEFA Champions League dal nuovo format del 1992/93.

Cosa dice sul torneo

"Sono molto orgoglioso perché ho giocato in molti tornei giovanili. Mai in casa ma posso immaginare cosa possa significare. Per tutti i partecipanti sarà una grande esperienza. Spero che avranno successo".