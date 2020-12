Dove guardare EURO Under 21

Il Campionato Europeo Under 21 UEFA sarà trasmesso in tutto il mondo sui canali elencati di seguito.

Titolari dei diritti

Consultare il palinsesto delle singole emittenti per informazioni dettagliate sulle partite trasmesse in televisione o in streaming nel proprio territorio. Tutte le informazioni sono soggette agli accordi stipulati tra la UEFA e le emittenti.

Europa

Albania: RTSH

Armenia: Armenia Public TV

Austria: ORF

Azerbaigian: Public TV Azerbaijan

Bielorussia: BTRC

Belgio: RTBF, VRT

Bosnia ed Erzegovina: BHRT

Bulgaria: BNT

Croazia: HRT

Cipro: CyBC

Repubblica Ceca: CT

Estonia: ERR

Finlandia: YLE

Georgia: GPB

Grecia: ERT

Ungheria: MTVA

Islanda: RUV

Israele: KAN

Italia: RAI

Kosovo: RTK

Lettonia: LTV

Liechtenstein: vedere Svizzera

Lituania: LRT

Lussemburgo: vedere Belgio

Malta: PBS

Moldavia: TVR Moldova

Montenegro: RTCG

Olanda: NOS

Macedonia del Nord: MKRTV

Norvegia: NRK, TV2 Norway

Polonia: TVP

Portogallo: RTP

Romania: TVR

Russia: Match TV, RTR

San Marino: vedere Italia

Serbia: RTS

Slovacchia: RTVS

Slovenia: RTVSLO

Svezia: SVT

Svizzera: SRG

Turchia: TRT

Regno Unito e Repubblica d'Irlanda: Sky Sports

Ucraina: PBC

Città del Vaticano: vedere Italia

Fuori dall'Europa

Cina: Super Sports

Giappone: WOWOW

America Latina: ESPN

Medio Oriente/Nordafrica: beIN Sports

USA (inglese): ESPN

USA (spagnolo): Univision