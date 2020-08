Semifinali U21 EURO: Germania-Romania, Spagna-Francia

Semifinali Europeo Under 21 (Giovedì 27 giugno)



Germania - Romania – 18:00, Bologna

Spagna - Francia – 21:00, Reggio Emilia

I campioni in carica della Germania affrontano la sorpresa Romania, che conquista le semifinali alla sua seconda partecipazione ad una fase finale. La Spagna, invece, ha partecipato a tre delle ultime quattro fase finali e sfida la Francia, qualificata come miglior seconda. Le due squadre si sono affrontate ai quarti del 1986 e in occasione dello spareggio per il terzo posto nel 1994, con Spagna trionfante in entrambe le occasioni.

La finale si gioca allo Stadio Friuli di Udine domenica 30 giugno (calcio d'inizio 20:45).

Se il risultato delle due semifinali o della finale è in parità dopo 90 minuti, si giocano due tempi supplementari da 15 minuti. Se il risultato è ancora in parità, si deciderà il match ai calci di rigore.

Orari CET