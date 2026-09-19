Real Madrid - Santiago Wanderers 3-1: gol e spettacolo nella finale della Coppa Intercontinentale Under 20

Fran Santamaria e Roberto Martín, entrambi entrati dalla panchina, hanno segnato negli ultimi nove minuti della gara, regalando al Real Madrid il successo per 3-1 contro il Santiago Wanderers e la vittoria della Coppa Intercontinentale Under 20 2026, davanti a 52.117 spettatori all’Estadio Santiago Bernabéu, alla prima edizione della competizione disputata in Europa.

Daniel Yáñez ha portato in vantaggio il Madrid su calcio di punizione, assegnato per il fallo da espulsione di Alexander Dubó. Christian Silva ha trovato il pari, ma Santamaria ha riportato avanti il Madrid poco dopo il suo ingresso in campo. In seguito sono arrivate altre due espulsioni, una per parte, mentre Fabiano Avello ha parato un rigore calciato da Yáñez. Nel finale, Roberto Martín ha firmato il definitivo 3-1.

Momenti chiave 25' Dubó viene espulso

29' Daniel Yáñez porta in vantaggio il Madrid su calcio di punizione

49' Christian Silva trova il pari

81' Fran Santamaria riporta avanti il Madrid

87' Valenzuela viene espulso

90+5' Avello para il rigore Yáñez

90+6' Carvacho viene espulso

90+9' Roberto Martín firma il definitivo 3-1

La partita in breve: il Madrid brilla davanti al pubblico di casa

Il Madrid scende in campo con otto degli undici giocatori titolari nella finale di UEFA Youth League vinta contro il Club Brugge ad aprile, inserendo nell’undici iniziale anche il nuovo acquisto Sergio Martínez e il 17enne Yeremiah Ramos. I padroni di casa partono bene, ma faticano a trovare spazi contro un Wanderers ben organizzato, qualificatosi alla competizione grazie alla vittoria nella prima Copa Libertadores Sub-20 della sua storia. La squadra cilena schiera dal primo minuto nove degli undici giocatori titolari nella finale.

Gli ospiti perdono Dubó, espulso con un rosso diretto per un fallo su Yáñez. Lo stesso Yáñez trasforma subito la punizione, calciando a giro dalla destra e trovando direttamente l’angolino sul secondo palo. Il Madrid continua a spingere, ma con l’ingresso in campo di Sebastian Jaramillo al posto dell’esterno Ignacio Flores, sacrificato per riequilibrare la squadra, i cileni riescono a limitare i danni e a chiudere il primo tempo sull’1-0.

Real Madrid - Santiago Wanderers: la partita minuto per minuto

La ripresa inizia con il Madrid ancora all’attacco, ma dopo appena quattro minuti il Wanderers trova il pareggio: Christian Silva, miglior giocatore e capocannoniere della Copa Libertadores Sub-20 2026, recupera la sfera su Mario Rivas e supera Javi Navarro con una conclusione precisa.

A dieci minuti dalla fine, il Madrid schiera il nuovo acquisto Santamaria, a segno al debutto in UEFA Youth League 11 giorni fa, e il giovane attaccante ha un impatto immediato, riportando avanti i suoi con un tocco sul cross di Fortea.

A tre minuti dal termine, il Wanderers rimane in nove dopo il secondo cartellino giallo ricevuto da Valenzuela. Nel recupero, Santamaria viene atterrato in area, ma Avello para il rigore calciato da Yáñez.

Dopo l’espulsione di Nicolás Carvacho, il Wanderers rimane in otto uomini e Roberto Martín trova il gol per il definitivo 3-1 con l’ultima giocata della partita. Il Madrid diventa così la seconda squadra europea a conquistare il trofeo nelle cinque edizioni della competizione.

Formazioni

Real Madrid: Javi Navarro; Jesús Fortea, Joan Martínez, Mario Rivas (Liberto Navascues 61'), Aguado (Alvaro Lezcano 46'); Sergio Martínez (Roberto Martín 61'), Jorge Cestero (Fran Santamaria 80'), Carlos Díez (Diego Villalba 75'); Daniel Yáñez, Yeremiah Ramos, Alexis Ciria

Santiago Wanderers: Avello; A Silva (Lagos 78'), Valenzuela, Adasme, Dubó; Avendaño (Carvacho 78'), Villarroel, Ponce; Flores (Jaramillo 32'), C Silva (San Martín 65'), V Vargas (S Vargas 78')