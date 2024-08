Flamengo - Olympiacos 2-1: la Coppa Intercontinentale Under 20 si decide nel finale

Il Flamengo si aggiudica la Coppa Intercontinentale Under 20 2024 superando 2-1 in rimonta l'Olympiacos al Maracanã grazie ai gol dei subentrati Caio Garcia e Felipe Teresa.

I vincitori della UEFA Youth League 2023/24 si erano portati in vantaggio a metà ripresa con Argiris Liatsikouras, prima del pareggio di Caio Garcia. Quando i rigori sembravano ormai inevitabili, Felipe Teresa ha firmato in pieno recupero la rete della vittoria per i vincitori della CONMEBOL Libertadores Sub-20, che succedono nell'albo d'oro a Boca Juniors e Benfica..

I momenti-chiave 6' Papakanellos ci prova da distanza ravvicinata

24' Kostoulas mette alla prova i riflessi di Dyogo Alves

54' Liatsikouras porta in vantaggio l'Olympiacos

73' Il subentrato Caio Garcia pareggia

88' Pnevmonidis colpisce la traversa di testa

90+2' Felipe Teresa firma il gol-partita



La partita in breve

La prima emozione della sfida arriva quando Antonios Papakanellos si presenta in area, ma la sua conclusione da posizione defilata viene neutralizzata da Dyogo Alves.

Sul fronte opposto si mettono in evidenza Matheus Gonçalves e Guilherme Gomes, con Botis che neutralizza un colpo di testa di Wallace Yan.

La sfida di Rio de Janeiro è stata molto equilibrata CONMEBOL

Dyogo Alves viene nuovamente chiamato in causa da Papakanellos e da Charalampos Kostoulas, ma la situazione non si sblocca e la prima metà di gara si chiude a reti bianche.

Nella ripresa l'Olympiacos trova il vantaggio con Liatsikouras, che deposita il pallone in rete sugli sviluppi di un cross di Nektarios Alafakis.

Caio Garcia festeggia la rete del pareggio CONMEBOL

Il Flamengo si affida alla panchina e uno dei subentrati, Caio Garcia, trova il pareggio al 73' ribadendo in rete una respinta di Botis su tiro di Wallace Yan.

A 2' dal termine l'Olympiacos va vicinissimo al gol con Pnevmonidis, che di testa coglie la traversa su punizione di Christos Mouzakitis. Ad esultare, invece, è il Flamengo: in pieno recupero Jean Carlos pesca Wallace Yan in area e anche se la sua conclusione viene respinta da un difensore, il pallone arriva a Felipe Teresa che firma il gol-vittoria.

Flamengo - Olympiacos minuto per minuto

Formazioni

Flamengo: Dyogo Alves; Daniel Sales (Da Mata 86'), Iago, João Victor, Ze Welinton (Jean Carlos 61'); João Alves (Caio Garcia 61'), Rayan Lucas, Guilherme Gomes (Felipe Teresa 65'); Matheus Gonçalves, Wallace Yan, Shola Ogundana (Adriel 86')

Olympiacos: Botis; Dama, Koutsidis, Prekates; Liatsikouras, Bakoulas, Mouzakitis, Alafakis; Papakanellos, Pnevmonidis; Kostoulas