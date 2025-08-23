Flamengo - Olympiacos 2-2 (6-5 rig.): Coppa Intercontinentale Under 20 al Flamengo

﻿Il Flamengo si aggiudica la seconda Coppa Intercontinentale Under 20 2025 al Maracanã di Rio de Janeiro, superando il Barcelona 6-5 ai calci di rigore.

Momenti chiave 11' Lorran porta in vantaggio il Flamengo

45' Virgili colpisce il palo

58' Aller nega il gol a Joshua

71' Virgili segna il gol del pari

90+5' Cortés di testa porta avanti il Barça

90+7' Iago trova il pari

La partita in breve: vittoria del Flamengo

Davanti ad un pubblico da record di 45.656 spettatori al Maracanã, il Flamengo parte con il piede giusto e trova il vantaggio dopo appena 11 minuti con il centrocampista Lorran. Il Barcellona risponde e sfiora il pareggio allo scadere del primo tempo con il tiro di Jan Virgili che si stampa sul palo.

Nella ripresa Joshua ha una grande occasione su un grande passaggio di Shola Ogundana, ma l'intervento del portiere blaugrana Eder Aller è provvidenziale. Al 71’ Virgili non perdona e mette la propria firma sul match con un gol spettacolare: supera due avversari e deposita in rete.

Le occasioni non mancano nei minuti finali: da sottolineare soprattutto l'opportunità di Shane Kluivert per il Flamengo.

Quando tutto ormai sembra presagire i a 90+5’ Cortés porta avanti il Barça con un colpo di testa da angolo. Ma due minuti più tardi Iago risponde con una parabola aerea che supera Aller, facendo esplodere il Maracanã e trascinando la sfida ai calci di rigore.

Nella lotteria dei calci di rigore, è Carbone a diventare l’eroe del Flamengo: calcia sicuro centrale e regala una notte memorabile alla formazione brasiliana.

La partita in breve: Flamengo - Olympiacos

Formazioni

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Iago, Gusttavo (Carbone 57'); João Alves (Fabiano 78'), Guilherme (Pablo Lúcio 64'); Lorran, Matheus Goncalves, Joshua (Felipe Teresa 78'); Pedro Leão (Ogundana 57')

Barcelona: Aller; Epsart, Cuenca, Cortes, Farré; Pedro Rodriguez (Marques 46'), Fariñas (Parriego 88'), Junyent (Kluivert 46'); Virgili, Gistau (Sama Nomoko 79'), Hernández