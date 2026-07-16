Il secondo turno di EURO Under 19 2026/27 inizia l'11 novembre

Il secondo turno del Campionato Europeo UEFA Under 19 2026/27 si giocherà dall'11 al 17 novembre.

Questa è la prima edizione con il nuovo format delle qualificazioni, iniziate con il primo turno nella primavera del 2026. Le leghe erano state definite in base alla seconda fase di qualificazione agli Europei Under 17 del 2024/25. Al primo turno, le squadre si sono contese la promozione o la retrocessione.

Nella Lega A del secondo turno, le 28 squadre si sfidano in sette gironi da quattro. Le prime tre classificate di ogni girone accedono al terzo turno (con una sola Lega A a 28 squadre), che verrà sorteggiato il 10 dicembre e si disputerà la prossima primavera. Le sette squadre qualificate raggiungeranno la Cechia (nazione ospitante) alla fase finale in estate.

La Cechia gioca in Lega A al secondo turno, ma non partecipa al terzo turno perché già qualificata alla fase finale da nazione ospitante. Secondo l'articolo 13.08c del regolamento della competizione, se dovesse liberarsi un posto perché la Cechia è tra le squadre qualificate o per qualsiasi altro motivo, tale posto viene assegnato alla migliore quarta classificata della Lega A.

Nella Lega B, le 26 squadre si sfidano in cinque gironi da quattro squadre e due gironi da tre. Tutte le vincitrici dei gironi della Lega B vengono promosse in Lega A per il terzo turno.

Lega A

Le prime tre classificate di ogni girone accedono alla Lega A per il terzo turno.

Se dovesse liberarsi un posto perché la Cechia (nazione che ospiterà la fase finale del torneo) è tra le qualificate o per qualsiasi altro motivo, tale posto verrà assegnato alla migliore quarta classificata della Lega A.

Gruppo A1: Francia*, Grecia, Repubblica d'Irlanda, Norvegia

Gruppo A2: Belgio, Scozia*, Kazakistan, Kosovo

Gruppo A3: Portogallo*, Svezia, Germania, Lituania

Gruppo A4: Austria*, Inghilterra, Slovenia, Bielorussia

Gruppo A5: Spagna (campione in carica), Finlandia, Galles*, Islanda

Gruppo A6: Italia*, Israele, Ucraina, Romania

Gruppo A7: Cechia (nazione ospitante fase finale), Ungheria, Croazia*, Paesi Bassi

*Squadre che ospitano i mini-tornei

La Spagna ha vinto l'edizione 2025/26 in Galles battendo la Germania in finale. Croazia e Ucraina hanno raggiunto le semifinali. Tra le altre squadre della Lega A, l'Italia ha partecipato alla fase finale insieme al Galles (nazione ospitante).

Bielorussia, Islanda, Lituania, Kosovo, Paesi Bassi, Norvegia e Romania sono state promosse dalla Lega B al primo turno.

Finale 2026: Spagna - Germania 2-0

Lega B

Le sette vincitrici dei gironi saranno promosse in Lega A per il terzo turno.

Gruppo B1: Serbia*, Montenegro, Azerbaigian, Isole Faroe

Gruppo B2: Bosnia ed Erzegovina, Danimarca, Georgia, San Marino*

Gruppo B3: Estonia, Slovacchia, Turchia*, Liechtenstein

Gruppo B4: Bulgaria*, Moldavia, Lettonia, Gibilterra

Gruppo B5: Svizzera, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord*, Malta

Gruppo B6: Cipro*, Armenia, Albania

Gruppo B7: Polonia*, Lussemburgo, Andorra

*Squadre che ospitano i mini-tornei

Danimarca e Serbia hanno partecipato alla fase finale del 2026 in Galles.

Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Estonia, Polonia, Serbia e Svizzera sono retrocesse dalla Lega A al secondo turno.