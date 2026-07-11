Albo d'oro EURO Under 19: la Spagna si aggiudica l'edizione 2026
sabato 11 luglio 2026
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Scopri i record di tutti i tempi e le statistiche della fase finale di EURO Under 19 del 2026 in Galles.
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Una Spagna da record ha vinto il decimo titolo ai Campionati Europei Under 19 del 2026 in Galles.
EURO Under 19 2026: fase finale
Campione: Spagna
Seconda classificata: Germania
Semifinaliste: Croazia, Ucraina
Giocatore del Torneo: Quim Junyent
Capocannonieri: José Antonio Morante, Otto Stange – 4
Capocannonieri
Fase finale
4 José Antonio Morante (Spagna)
4 Otto Stange (Germania)
3 Vitaliy Hlyut (Ucraina)
3 Olti Hyseni (Danimarca)
3 Francis Onyeka (Germania)
3 Ousmane Diallo (Spagna)
3 Sergio Esteban (Spagna)
Incluse qualificazioni
11 Francis Onyeka (Germania)
8 Otto Stange (Germania)
7 Anestis Mythou (Grecia)
6 Louis Buffon (Cechia)
6 Shumaira Mheuka (Inghilterra)
6 Tobias van den Elshout (Paesi Bassi)
Fase finale 2026: record e statistiche
- La Spagna ha vinto il decimo titolo nella competizione, un record. La Spagna è stata anche la prima squadra a vincere il Campionato Europeo Under 19 senza subire gol.
- Nella fase finale in Galles sono stati segnati 49 gol.
- La Germania ha raggiunto la sua prima finale dal 2014. La Spagna è tornata in finale dopo essersi classificata seconda nel 2025.
- La Spagna ha stabilito un nuovo record assoluto con la sua tredicesima semifinale, raggiungendo anche le semifinali per il quarto anno consecutivo.
- La Croazia è arrivata in semifinale per la prima volta dal 2010. L'Ucraina è arrivata in semifinale per la seconda volta in tre anni.
- L'incontro della terza giornata tra Spagna e Germania a Denbigh ha richiamato 1.725 spettatori, un record di presenze allo stadio Central Park.
- I padroni di casa del Galles hanno esordito in una fase finale di EURO Under 19.
Finale: sabato 11 luglio
Spagna - Germania 2-0 (Wrexham)
Semifinali: mercoledì 8 luglio
SF1: Spagna - Croazia 3-0 (Denbigh)
SF2: Ucraina - Germania 1-2 (Wrexham)
Spareggi Coppa del Mondo U20: mercoledì 8 luglio
Danimarca - Italia 0-0 dts (Bangor, Danimarca vince 5-4 ai rigori)
2026 U19 EURO finals Gruppos
Gruppo A: Galles (Paese ospitante), Danimarca, Germania, Spagna
Gruppo B: Croazia, Serbia, Italia, Ucraina
Risultati fase a gironi
Giornata 1
Domenica 28 giugno: Gruppo A
Galles - Spagna 0-7 (Wrexham)
Germania - Danimarca 4-3 (Denbigh)
Lunedì 29 June: Gruppo B
Italia - Serbia 2-0 (Caernarfon)
Croazia - Ucraina 1-3 (Bangor)
Giornata 2
Mercoledì 1 luglio: Gruppo A
Danimarca - Spagna 0-3 (Denbigh)
Galles - Germania 0-4 (Wrexham)
Giovedì 2 luglio: Gruppo B
Croazia - Italia 0-0 (Caernarfon)
Serbia - Ucraina 1-2 (Bangor)
Giornata 3
Sabato 4 luglio: Gruppo A
Danimarca - Galles 3-0 (Wrexham)
Spagna - Germania 4-0 (Denbigh)
Domenica 5 luglio: Gruppo B
Serbia - Croazia 0-3 (Caernarfon)
Ucraina - Italia 1-0 (Bangor)
Albo d'oro
2026: Spagna (Paese ospitante: Galles)
2025: Paesi Bassi (Romania)
2024: Spagna (Irlanda del Nord)
2023: Italia (Malta)
2022: Inghilterra (Slovacchia)
2019: Spagna (Armenia)
2018: Portogallo (Finlandia)
2017: Inghilterra (Georgia)
2016: Francia (Germania)
2015: Spagna (Grecia)
2014: Germania (Ungheria)
2013: Serbia (Lituania)
2012: Spagna (Estonia)
2011: Spagna (Romania)
2010: Francia (France)
2009: Ucraina (Ucraina)
2008: Germania (Cechia)
2007: Spagna (Austria)
2006: Spagna (Polonia)
2005: Francia (Irlanda del Nord)
2004: Spagna (Svizzera)
2003: Italia (Liechtenstein)
2002: Spagna (Norvegia)
Tutte le statistiche si riferiscono solo al Campionato Europeo Under 19 (dal 2001/02 in poi).
Titoli
Spagna 10
Francia 3
Germania 2
Inghilterra 2
Italia 2
Paesi Bassi 1
Portogallo 1
Serbia 1
Ucraina 1
Presenze in finale
Spagna 12
Portogallo 6
Italia 5
Francia 5
Inghilterra 4
Germania 4
Grecia 2
Cechia 1
Israele 1
Paesi Bassi 1
Russia 1
Scozia 1
Serbia 1
Turchia 1
Ucraina 1
Presenze in semifinale
Spagna 14
Francia 12
Portogallo 8
Inghilterra 7
Germania 7
Italia 7
Cechia 5
Serbia/Serbia e Montenegro 5
Ucraina 5
Austria 3
Grecia 3
Croazia 2
Paesi Bassi 2
Irlanda 2
Ungheria 1
Israele 1
Norvegia 1
Romania 1
Russia 1
Scozia 1
Svizzera 1
Turchia 1
Tutte le statistiche si riferiscono solo al Campionato Europeo Under 19 (dal 2001/02 in poi)