Semifinali EURO Under 19: la Spagna piega la Croazia, La Germania la spunta sull'Ucraina

La Germania ha superato di misura l'Ucraina a Wrexham grazie a un gol nel finale e ha così raggiunto la Spagna nella finale di sabato.

La squadra di Paco Gallardo aveva precedentemente ottenuto una convincente vittoria contro la Croazia al Central Park di Denbighshire.

Un primo tempo teso e bloccato si accende al 43’ quando Vitaliy Hlyut sblocca il risultato, svettando di testa sul cross di Nikita Kaliuzhnyi e regalando all’Ucraina il vantaggio con il primo vero tentativo della partita. La Germania però reagisce immediatamente e trova il pareggio pochi istanti prima dell’intervallo: Otto Stange si inserisce tra due difensori e lascia partire una conclusione rasoterra a giro che si infila nell’angolo, praticamente sull’ultima azione della frazione.

Nella ripresa la Germania aumenta la pressione, ma sembra destinata a essere fermata dalla strenua resistenza della difesa ucraina. Al 88’, Stange sembra pronto a firmare la doppietta dopo essersi involato verso la porta, ma un intervento provvidenziale di Yehor Sherstiuk gli nega il gol. Il muro ucraino però crolla tre minuti più tardi: il capitano Francis Onyeka irrompe in area e firma il gol della vittoria con una potente conclusione da distanza ravvicinata.

La Spagna parte forte e domina la prima frazione, rendendosi subito pericolosa con Daniel Yáñez, che impegna Maroje Kostopeč dopo una pregevole iniziativa di Quim Junyent al 3’. La squadra di Paco Gallardo passa in vantaggio meno di dieci minuti più tardi: Xavi Espart trova l’angolo basso alla destra del portiere con una potente conclusione dal limite dell’area.

La Croazia prova a prendere coraggio nel finale del primo tempo e a inizio ripresa, ma senza riuscire a creare veri pericoli alla porta spagnola. Così, al 54’, Jorge Salinas firma il raddoppio per La Roja con una splendida giocata su assist di Thiago Pitarch. La Croazia reagisce e vive il suo miglior momento della partita, costringendo Manu González all’intervento su Noa Mikić, ma all’83’ il subentrato Ousmane Diallo chiude definitivamente i conti, trasformando in gol il cross rasoterra di Hugo López.