Semifinale EURO Under 19: la Spagna piega la Croazia e vola in finale
mercoledì 8 luglio 2026
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La Spagna è la prima squadra ad assicurarsi un posto nella finale dei Campionati Europei Under 19 di sabato dopo il successo contro la Croazia.
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La Spagna prosegue la sua straordinaria corsa a UEFA Under19 con una vittoria convincente contro la Croazia al Central Park di Denbighshire.
La squadra guidata da Paco Gallardo conquista così l’accesso alla finale di sabato, dove affronta la vincente della seconda semifinale tra Ucraina e Germania.
Spagna - Croazia 3-0
La Spagna parte forte e domina la prima frazione, rendendosi subito pericolosa con Daniel Yáñez, che impegna Maroje Kostopeč dopo una pregevole iniziativa di Quim Junyent al 3’. La squadra di Paco Gallardo passa in vantaggio meno di dieci minuti più tardi: Xavi Espart trova l’angolo basso alla destra del portiere con una potente conclusione dal limite dell’area.
La Croazia prova a prendere coraggio nel finale del primo tempo e a inizio ripresa, ma senza riuscire a creare veri pericoli alla porta spagnola. Così, al 54’, Jorge Salinas firma il raddoppio per La Roja con una splendida giocata su assist di Thiago Pitarch. La Croazia reagisce e vive il suo miglior momento della partita, costringendo Manu González all’intervento su Noa Mikić, ma all’83’ il subentrato Ousmane Diallo chiude definitivamente i conti, trasformando in gol il cross rasoterra di Hugo López.
Finale: sabato 11 luglio
Spagna - Ucraina/Germania (Wrexham, 20:00)
Orari CET (il Galles è un'ora indietro)