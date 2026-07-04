Giornata 3 2026 Under-19 EURO: Ucraina al primo posto, la Croazia si qualifica

Spagna e Ucraina hanno conquistato il primo posto rispettivamente nel Gruppo A e nel Gruppo B alla terza giornata del Campionato Europeo Under 19 del 2026, mentre la Croazia ha completato in modo spettacolare il tabellone delle semifinali. Come Spagna e Ucraina, la Germania si era già assicurata un posto nelle semifinali alla seconda giornata.

Il terzo posto è andato alla Danimarca nel Gruppo A e all'Italia nel Gruppo B, che si sono assicurate un posto nella partita di spareggio di mercoledì, che fa parte della qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2027.

Semifinali: mercoledì 8 luglio SF1: Spagna - Croazia (Denbigh, 17:30)

SF2: Ucraina - Germania (Wrexham, 20:00) Orari CET, orari in loco un'ora indietro

Domenica: Gruppo B

L'Italia ha iniziato bene al Bangor City Stadium e in due occasioni è andata vicina al gol: prima con un tiro a lato di Destiny Elimoghale, poi con una punizione di Mattia Marello che ha colpito la traversa. L'Ucraina, però, è andata in vantaggio prima dell'intervallo grazie a una splendida rete al 30'. Pavlo Liusin si è liberato di due difensori per servire l'assist a Bohdan Olychenko, che ha finalizzato con eleganza, dribblando dalla sinistra e insaccando in rete. L'Italia ha intensificato la pressione nel finale, ma è stata respinta dall'Ucraina, che ha beneficiato di una fantastica doppia parata di Denys Marchenko.

La Croazia si è assicurata un posto in semifinale grazie a una vittoria convincente a Caernarfon. Pavle Smiljanić aveva già creato pericoli con un tiro rasoterra parato da Vuk Draškić, quando Lovro Chelfi ha portato in vantaggio la squadra di Siniša Orešcanin al nono minuto, con una splendida conclusione di sinistro all'angolino. Il subentrato Dino Godec ha raddoppiato in contropiede e Patrice Čović ha trasformato un rigore a tre minuti dalla fine, regalando alla Croazia il terzo gol fondamentale per superare l'Italia e portarsi al secondo posto in classifica, grazie alla differenza reti.

Sabato: Gruppo A

La doppietta di Sergio Esteban nel primo tempo ha portato la Spagna in vantaggio dopo un inizio equilibrato nella corsa al primo posto del Gruppo A. L'attaccante ha aperto le marcature al 20', con un tiro di piatto dopo che Jorge Salinas aveva recuperato un pallone vagante e servito il numero 19, e ha raddoppiato 11 minuti dopo grazie a un ottimo assist di Quim Junyent e a una deviazione di Luca Erlein. La Spagna ha poi raddoppiato in modo spettacolare nella ripresa con Ousmane Diallo che, partendo dalla sinistra, ha scagliato un tiro potente nell'angolino, e ha sigillato il risultato al 75' con il gol del subentrato Morante, che si è inserito in area e ha concluso con freddezza.

La doppietta di Olti Hyseni ha permesso alla Danimarca di battere il Galles e assicurarsi il terzo posto nel Gruppo A e la qualificazione ai play-off per i Mondiali Under 20 del 2027. Il capitano danese ha segnato il primo gol raccogliendo un rinvio di pugno di Logan Stretch appena fuori dall'area gallese e scagliando un potente tiro dalla distanza che si è insaccato all'incrocio dei pali. Alfred Gøthler ha colpito la traversa con un tiro a giro nel corso del primo tempo, prima che Hjalte Lærke, poco dopo l'intervallo, raddoppiasse per la Danimarca trasformando un calcio di punizione. Hyseni ha poi chiuso la partita finalizzando un preciso contropiede.