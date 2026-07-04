Giornata 3 2026 Under-19 EURO: La Spagna si assicura il primo posto, la Danimarca batte il Galles

La Spagna ha impressionato contro la Germania e ha conquistato il primo posto nel Gruppo A, mentre la Danimarca si è qualificata per la partita di spareggio di mercoledì dopo aver battuto il Galles, che si è piazzato al terzo posto.

Spagna e Germania si erano già assicurate un posto in semifinale nella seconda giornata, così come l'Ucraina nel Gruppo B. La partita di spareggio, valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Under-20 del 2027, si disputerà tra le due squadre classificatesi al terzo posto.

La doppietta di Sergio Esteban nel primo tempo ha portato la Spagna in vantaggio dopo un inizio equilibrato nella corsa al primo posto del Gruppo A. L'attaccante ha aperto le marcature al 20', con un tiro di piatto dopo che Jorge Salinas aveva recuperato un pallone vagante e servito il numero 19, e ha raddoppiato 11 minuti dopo grazie a un ottimo assist di Quim Junyent e a una deviazione di Luca Erlein. La Spagna ha poi raddoppiato in modo spettacolare nella ripresa con Ousmane Diallo che, partendo dalla sinistra, ha scagliato un tiro potente nell'angolino, e ha sigillato il risultato al 75' con il gol del subentrato Morante, che si è inserito in area e ha concluso con freddezza.

La doppietta di Olti Hyseni ha permesso alla Danimarca di battere il Galles e assicurarsi il terzo posto nel Gruppo A e la qualificazione ai play-off per i Mondiali Under 20 del 2027. Il capitano danese ha segnato il primo gol raccogliendo un rinvio di pugno di Logan Stretch appena fuori dall'area gallese e scagliando un potente tiro dalla distanza che si è insaccato all'incrocio dei pali. Alfred Gøthler ha colpito la traversa con un tiro a giro nel corso del primo tempo, prima che Hjalte Lærke, poco dopo l'intervallo, raddoppiasse per la Danimarca trasformando un calcio di punizione. Hyseni ha poi chiuso la partita finalizzando un preciso contropiede.