Highlights seconda giornata EURO Under 19 2026: vittoria Ucraina, pari per l'Italia con la Croazia

Alla seconda giornata del Campionato Europeo Under 19 2026, iniziato mercoledì, Germania e Spagna blindano i primi due posti nel Gruppo A e si assicurano il passaggio in semifinale, assieme all'Ucraina. Pari tra Italia e Croazia.

UEFA.com riepiloga le partite della giornata.

Giovedì: Gruppo B

Al 16° minuto, una splendida azione ha portato la Serbia in vantaggio: Aleksa Damjanović ha servito Djordje Ranković, che ha insaccato con un bel tiro. Ma l'Ucraina ha reagito prontamente, chiudendo il primo tempo in vantaggio. L'unico volto nuovo nella formazione di Dmytro Mikhailenko dopo la vittoria contro la Croazia, l'esterno Vitaliy Hlyut, ha ribaltato le sorti della partita con una doppietta straordinaria: pareggiando con un preciso tiro, prima di siglare un delizioso raddoppio dalla distanza. La Serbia ha esercitato pressione nel finale, ma l'Ucraina è riuscita a mantenere il vantaggio e a conquistare la vittoria, grazie anche a una fantastica parata di Nazar Domchak sul colpo di testa di Strahinja Stojković.

Dopo un primo tempo equilibrato, l'Italia ha preso l'iniziativa e ha creato la migliore occasione della partita: un colpo di testa in tuffo di Mattia Mosconi è terminato di poco a lato del palo lontano, poco dopo l'inizio del secondo tempo. Gli Azzurri hanno continuato a cercare il gol, ma sono stati fermati più volte dal portiere croato Maroje Kostopeč e dalla coppia di difensori centrali formata da Marko Zebić e Ljubo Puljić, mentre la Croazia non è riuscita a concretizzare alcune pericolose azioni in contropiede.

Highlights EURO Under 19: Galles - Germania 0-4

Il gallese Cruz Allen sfiora il gol nei primi minuti, ma è la Germania a chiudere il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di Francis Onyeka e Montrell Culbreath. Nella ripresa, la squadra di Christian Wörns segna altri due gol con Otto Stange e Jykese Fields. Da segnalare anche un rigore calciato sulla traversa da Onyeka.

Highlights EURO Under 19: Danimarca - Spagna 0-3

Un primo tempo equilibrato offre poche occasioni fino al 41', quando la Spagna riesce a scardinare la tenace difesa avversaria e passa in vantaggio con Hugo López. Il copione si ripete nel secondo tempo, con poche emozioni fino al gol del subentrato Ousmane Diallo all'81' e di Morante all'85'.