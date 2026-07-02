Highlights seconda giornata EURO Under 19 2026: Germania e Spagna in semifinale

Alla seconda giornata del Campionato Europeo Under 19 2026, iniziato mercoledì, Germania e Spagna blindano i primi due posti nel Gruppo A e si assicurano il passaggio in semifinale.

UEFA.com riepiloga le partite della giornata.

Highlights EURO Under 19: Galles - Germania 0-4

Il gallese Cruz Allen sfiora il gol nei primi minuti, ma è la Germania a chiudere il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di Francis Onyeka e Montrell Culbreath. Nella ripresa, la squadra di Christian Wörns segna altri due gol con Otto Stange e Jykese Fields. Da segnalare anche un rigore calciato sulla traversa da Onyeka.

Highlights EURO Under 19: Danimarca - Spagna 0-3

Un primo tempo equilibrato offre poche occasioni fino al 41', quando la Spagna riesce a scardinare la tenace difesa avversaria e passa in vantaggio con Hugo López. Il copione si ripete nel secondo tempo, con poche emozioni fino al gol del subentrato Ousmane Diallo all'81' e di Morante all'85'.