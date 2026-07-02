Highlights seconda giornata EURO Under 19 2026: Germania e Spagna in semifinale
giovedì 2 luglio 2026
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Germania e Spagna si qualificano per le semifinali battendo rispettivamente Galles e Danimarca.
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Alla seconda giornata del Campionato Europeo Under 19 2026, iniziato mercoledì, Germania e Spagna blindano i primi due posti nel Gruppo A e si assicurano il passaggio in semifinale.
UEFA.com riepiloga le partite della giornata.
Galles - Germania 0-4
Il gallese Cruz Allen sfiora il gol nei primi minuti, ma è la Germania a chiudere il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di Francis Onyeka e Montrell Culbreath. Nella ripresa, la squadra di Christian Wörns segna altri due gol con Otto Stange e Jykese Fields. Da segnalare anche un rigore calciato sulla traversa da Onyeka.
Danimarca - Spagna 0-3
Un primo tempo equilibrato offre poche occasioni fino al 41', quando la Spagna riesce a scardinare la tenace difesa avversaria e passa in vantaggio con Hugo López. Il copione si ripete nel secondo tempo, con poche emozioni fino al gol del subentrato Ousmane Diallo all'81' e di Morante all'85'.
Giovedì 2 luglio: Gruppo B
Croazia-Italia (Caernarfon, 15:00)
Serbia-Ucraina (Bangor, 19:00)
Orari CET, il Galles è un'ora indietro