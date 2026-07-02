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Highlights seconda giornata EURO Under 19 2026: Germania e Spagna in semifinale

giovedì 2 luglio 2026

Germania e Spagna si qualificano per le semifinali battendo rispettivamente Galles e Danimarca.

La Germania esulta dopo il gol del vantaggio contro il Galles
La Germania esulta dopo il gol del vantaggio contro il Galles Getty Images

Alla seconda giornata del Campionato Europeo Under 19 2026, iniziato mercoledì, Germania e Spagna blindano i primi due posti nel Gruppo A e si assicurano il passaggio in semifinale.

UEFA.com riepiloga le partite della giornata.

Galles - Germania 0-4

Highlights EURO Under 19: Galles - Germania 0-4

Il gallese Cruz Allen sfiora il gol nei primi minuti, ma è la Germania a chiudere il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di Francis Onyeka e Montrell Culbreath. Nella ripresa, la squadra di Christian Wörns segna altri due gol con Otto Stange e Jykese Fields. Da segnalare anche un rigore calciato sulla traversa da Onyeka.

Danimarca - Spagna 0-3

Highlights EURO Under 19: Danimarca - Spagna 0-3

Un primo tempo equilibrato offre poche occasioni fino al 41', quando la Spagna riesce a scardinare la tenace difesa avversaria e passa in vantaggio con Hugo López. Il copione si ripete nel secondo tempo, con poche emozioni fino al gol del subentrato Ousmane Diallo all'81' e di Morante all'85'.

Giovedì 2 luglio: Gruppo B

Croazia-Italia (Caernarfon, 15:00)
Serbia-Ucraina (Bangor, 19:00)

Orari CET, il Galles è un'ora indietro

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