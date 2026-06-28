Giornata 1 EURO Under 19 2026: Spagna a valanga sul Galles, la Germania piega la Danimarca

La Germania si è imposta sulla Danimarca in una sfida spettacolare e la Spagna ha dominato il Galles in occasione delle prime due gare del Gruppo A delle fasi finali dei Campionati Europei UEFA Under 19.

Passiamo in rassegna tutta l'azione di domenica, con ben 14 gol segnati.

Highlights EURO U19: Germania - Danimarca 4-3

La Germania chiude in vantaggio 3-1 un primo tempo palpitante, prendendo il controllo grazie al rigore di Francis Onyeka, all’autogol di Gustav Schjøtt e al rasoterra di Otto Stange, prima della risposta della Danimarca con il penalty trasformato da Olti Hyseni. Nella ripresa i danesi si riportano per due volte a una sola lunghezza, prima con una conclusione dalla distanza di William Martin e poi con la potente finalizzazione di Alfred Gøthler, arrivata dopo che Stange aveva firmato dal dischetto quella che si rivelerà la rete decisiva.

Highlights EURO U19: Galles - Spagna 0-7

Il Galles resiste inizialmente alla pressione della Spagna, ma la Roja si rivela irresistibile dopo il gol al 16’ di Daniel Yañez, che apre le danze. All’intervallo il punteggio è già sul 4-0: Xavi Espart trasforma una palla vagante, poi arriva la doppietta di Morante. La Spagna riparte nella ripresa da dove aveva lasciato, con il capitano Quim Junyent che firma un magnifico pallonetto. Nel finale il subentrato Sergio Esteban realizza il sesto gol, prima che una punizione di Diego Aguado, deviata dal portiere gallese Luis Lines, si infili in rete.