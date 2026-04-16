La fase finale di EURO Under 19 inizia il 28 giugno: il calendario

Il Campionato Europeo UEFA Under 19 2026 si svolgerà dal 28 giugno all’11 luglio in Galles, che ospita per la prima volta la fase finale del torneo.

Nella giornata inaugurale, i padroni di casa faranno il loro debutto assoluto nella fase finale di EURO U19 affrontando la Spagna a Wrexham. Sempre nel Gruppo A, Germania e Danimarca si sfideranno a Denbigh. Il giorno successivo inizierà il Gruppo B: l’Italia affronterà la Serbia a Caernarfon, mentre Croazia e Ucraina si incontreranno a Bangor.

Le partite del Gruppo A proseguiranno il primo e il 4 luglio, mentre quelle del Gruppo B si giocheranno il 2 e il 5 luglio. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali, in programma l’11 luglio a Denbigh e Wrexham. Wrexham ospiterà anche la finale, prevista tre giorni dopo.

Il torneo funge anche da qualificazione UEFA per il Mondiale Under 20 FIFA 2027, che si terrà in Azerbaigian e Uzbekistan. Le quattro semifinaliste otterranno la qualificazione diretta, insieme alla vincente dello spareggio previsto l’8 luglio a Bangor tra le due squadre classificate al terzo posto nei rispettivi gironi (l’Azerbaigian sarà comunque qualificato come paese co-organizzatore).

I gironi della fase finale di UERO U19 2026 Gruppo A: Galles (Paese ospitante), Danimarca, Germania, Spagna Gruppo B: Croazia, Serbia, Italia, Ucraina

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Sedi

Bangor: Bangor City Stadium

Caernarfon: The Oval

Denbeigh: Central Park

Wrexham: Racecourse Ground

Orari CET

Calendario fase a gironi

Giornata 1

Domenica 28 giugno

Gruppo A

Galles - Spagna (Wrexham, 19:00)

Germania - Danimarca (Denbeigh, 21:00) ﻿

Monday 29 June

Gruppo B

Italia - Serbia (Caernarfon, 17:00)﻿

Croazia - Ucraina (Bangor, 21:00)

Giornata 2

Mercoledì 1 luglio

Gruppo A

Danimarca - Spagna (Denbeigh, 19:00)

Galles - Germania (Wrexham, 21:00)

Giovedì 2 luglio

Gruppo B

Croazia - Italia (Caernarfon, 15:00)﻿

Serbia - Ucraina (Bangor, 19:00)

Highlights: Danimarca - Spagna 1-2

Giornata 3

Sabato 4 luglio

Gruppo A

Danimarca - Galles (Wrexham, 15:00)

Spagna - Germania (Denbeigh, 15:00)

Domenica 5 luglio

Gruppo B

Serbia - Croazia (Caernarfon, 17:00)﻿

Ucraina - Italia (Bangor, 17:00)

Highlights semifinale: Spagna - Germania 6-5

Fase a eliminazione diretta

Semifinali

Mercoledì 8 luglio

SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B

SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Group A

Le partite inizieranno alle 17:30 a Denbigh e alle 20:00 a Wrexham. L’assegnazione degli incontri agli stadi sarà confermata al termine della fase a gironi.

Spareggio per la Coppa del Mondo U-20

Mercoledì 8 luglio

Terza Gruppo A - Terza Gruppo B (15:00, Bangor)

Finale

Sabato 11 luglio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (20:00, Wrexham)