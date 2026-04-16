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La fase finale di EURO Under 19 inizia il 28 giugno: il calendario

giovedì 16 aprile 2026

Confermato il calendario: la fase finale si svolgerà in Galles dal 28 giugno all'11 luglio.

Il Wrexham's Racecourse Ground ospiterà la fase finale
Il Wrexham's Racecourse Ground ospiterà la fase finale Getty Images

Il Campionato Europeo UEFA Under 19 2026 si svolgerà dal 28 giugno all’11 luglio in Galles, che ospita per la prima volta la fase finale del torneo.

Nella giornata inaugurale, i padroni di casa faranno il loro debutto assoluto nella fase finale di EURO U19 affrontando la Spagna a Wrexham. Sempre nel Gruppo A, Germania e Danimarca si sfideranno a Denbigh. Il giorno successivo inizierà il Gruppo B: l’Italia affronterà la Serbia a Caernarfon, mentre Croazia e Ucraina si incontreranno a Bangor.

Le partite del Gruppo A proseguiranno il primo e il 4 luglio, mentre quelle del Gruppo B si giocheranno il 2 e il 5 luglio. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali, in programma l’11 luglio a Denbigh e Wrexham. Wrexham ospiterà anche la finale, prevista tre giorni dopo.

Il torneo funge anche da qualificazione UEFA per il Mondiale Under 20 FIFA 2027, che si terrà in Azerbaigian e Uzbekistan. Le quattro semifinaliste otterranno la qualificazione diretta, insieme alla vincente dello spareggio previsto l’8 luglio a Bangor tra le due squadre classificate al terzo posto nei rispettivi gironi (l’Azerbaigian sarà comunque qualificato come paese co-organizzatore).

I gironi della fase finale di UERO U19 2026

Gruppo A: Galles (Paese ospitante), Danimarca, Germania, Spagna

Gruppo B: Croazia, Serbia, Italia, Ucraina

Scarica il programma completo

Sedi

Bangor: Bangor City Stadium
Caernarfon: The Oval
Denbeigh: Central Park
Wrexham: Racecourse Ground

Orari CET

Calendario fase a gironi

Giornata 1

Domenica 28 giugno

Gruppo A
Galles - Spagna (Wrexham, 19:00)
Germania - Danimarca (Denbeigh, 21:00) ﻿

Monday 29 June

Gruppo B
Italia - Serbia (Caernarfon, 17:00)﻿
Croazia - Ucraina (Bangor, 21:00)

Giornata 2

Mercoledì 1 luglio

Gruppo A
Danimarca - Spagna (Denbeigh, 19:00)
Galles - Germania (Wrexham, 21:00)

Giovedì 2 luglio

Gruppo B
Croazia - Italia (Caernarfon, 15:00)﻿
Serbia - Ucraina (Bangor, 19:00)

Highlights: Danimarca - Spagna 1-2

Giornata 3

Sabato 4 luglio

Gruppo A
Danimarca - Galles (Wrexham, 15:00)
Spagna - Germania (Denbeigh, 15:00)

Domenica 5 luglio

Gruppo B
Serbia - Croazia (Caernarfon, 17:00)﻿
Ucraina - Italia (Bangor, 17:00)

Highlights semifinale: Spagna - Germania 6-5

Fase a eliminazione diretta

Semifinali

Mercoledì 8 luglio

SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B
SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Group A

Le partite inizieranno alle 17:30 a Denbigh e alle 20:00 a Wrexham. L’assegnazione degli incontri agli stadi sarà confermata al termine della fase a gironi.

Spareggio per la Coppa del Mondo U-20

Mercoledì 8 luglio

Terza Gruppo A - Terza Gruppo B (15:00, Bangor)

Finale

Sabato 11 luglio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (20:00, Wrexham)

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