La fase finale di EURO Under 19 inizia il 28 giugno: il calendario
giovedì 16 aprile 2026
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Confermato il calendario: la fase finale si svolgerà in Galles dal 28 giugno all'11 luglio.
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Il Campionato Europeo UEFA Under 19 2026 si svolgerà dal 28 giugno all’11 luglio in Galles, che ospita per la prima volta la fase finale del torneo.
Nella giornata inaugurale, i padroni di casa faranno il loro debutto assoluto nella fase finale di EURO U19 affrontando la Spagna a Wrexham. Sempre nel Gruppo A, Germania e Danimarca si sfideranno a Denbigh. Il giorno successivo inizierà il Gruppo B: l’Italia affronterà la Serbia a Caernarfon, mentre Croazia e Ucraina si incontreranno a Bangor.
Le partite del Gruppo A proseguiranno il primo e il 4 luglio, mentre quelle del Gruppo B si giocheranno il 2 e il 5 luglio. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali, in programma l’11 luglio a Denbigh e Wrexham. Wrexham ospiterà anche la finale, prevista tre giorni dopo.
Il torneo funge anche da qualificazione UEFA per il Mondiale Under 20 FIFA 2027, che si terrà in Azerbaigian e Uzbekistan. Le quattro semifinaliste otterranno la qualificazione diretta, insieme alla vincente dello spareggio previsto l’8 luglio a Bangor tra le due squadre classificate al terzo posto nei rispettivi gironi (l’Azerbaigian sarà comunque qualificato come paese co-organizzatore).
I gironi della fase finale di UERO U19 2026
Gruppo A: Galles (Paese ospitante), Danimarca, Germania, Spagna
Gruppo B: Croazia, Serbia, Italia, Ucraina
Sedi
Bangor: Bangor City Stadium
Caernarfon: The Oval
Denbeigh: Central Park
Wrexham: Racecourse Ground
Orari CET
Calendario fase a gironi
Giornata 1
Domenica 28 giugno
Gruppo A
Galles - Spagna (Wrexham, 19:00)
Germania - Danimarca (Denbeigh, 21:00)
Monday 29 June
Gruppo B
Italia - Serbia (Caernarfon, 17:00)
Croazia - Ucraina (Bangor, 21:00)
Giornata 2
Mercoledì 1 luglio
Gruppo A
Danimarca - Spagna (Denbeigh, 19:00)
Galles - Germania (Wrexham, 21:00)
Giovedì 2 luglio
Gruppo B
Croazia - Italia (Caernarfon, 15:00)
Serbia - Ucraina (Bangor, 19:00)
Giornata 3
Sabato 4 luglio
Gruppo A
Danimarca - Galles (Wrexham, 15:00)
Spagna - Germania (Denbeigh, 15:00)
Domenica 5 luglio
Gruppo B
Serbia - Croazia (Caernarfon, 17:00)
Ucraina - Italia (Bangor, 17:00)
Fase a eliminazione diretta
Semifinali
Mercoledì 8 luglio
SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B
SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Group A
Le partite inizieranno alle 17:30 a Denbigh e alle 20:00 a Wrexham. L’assegnazione degli incontri agli stadi sarà confermata al termine della fase a gironi.
Spareggio per la Coppa del Mondo U-20
Mercoledì 8 luglio
Terza Gruppo A - Terza Gruppo B (15:00, Bangor)
Finale
Sabato 11 luglio
Vincente SF1 - Vincente SF2 (20:00, Wrexham)