Fase finale di EURO Under 19: calendario e risultati
mercoledì 8 luglio 2026
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La fase finale si svolge in Galles dal 28 giugno all'11 luglio.
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Resta sempre informato sul calendario e i risultati del Campionato Europeo UEFA Under 19 2026, che per la prima volta si disputa in Galles.
Il torneo funge anche da qualificazione UEFA per il Mondiale Under 20 FIFA 2027, che si terrà in Azerbaigian e Uzbekistan.
Sedi
Bangor: Bangor City Stadium
Caernarfon: The Oval
Denbigh: Central Park
Wrexham: The Racecourse Ground
Orari CET
Calendario fase a eliminazione diretta
Semifinali
Mercoledì 8 luglio
SF1: Spagna - Croazia 3-0 (Denbigh)
SF2: Ucraina - Germania (Wrexham, 20:00)
Spareggio per la Coppa del Mondo U-20
Mercoledì 8 luglio
Danimarca - Italia 0-0 (Bangor, Danimarca vince 5-4 dcr)
Finale
Sabato 11 luglio
Vincente SF1 - Vincente SF2 (20:00, Wrexham)
Calendario e risultati fase a gironi
I gironi della fase finale di EURO U19 2026
Gruppo A: Galles (Paese ospitante), Danimarca, Germania, Spagna
Gruppo B: Croazia, Serbia, Italia, Ucraina
Giornata 1
Domenica 28 giugno
Gruppo A
Galles - Spagna 0-7 (Wrexham)
Germania - Danimarca 4-3 (Denbigh)
Lunedì 29 giugno
Gruppo B
Italia - Serbia 2-0 (Caernarfon)
Croazia - Ucraina 1-3 (Bangor)
Giornata 2
Mercoledì 1 luglio
Gruppo A
Danimarca - Spagna 0-3 (Denbigh)
Galles - Germania 0-4 (Wrexham)
Giovedì 2 luglio
Gruppo B
Croazia - Italia 0-0 (Caernarfon)
Serbia - Ucraina 1-2 (Bangor)
Giornata 3
Sabato 4 luglio
Gruppo A
Danimarca - Galles 3-0 (Wrexham)
Spagna - Germania 4-0 (Denbigh)
Domenica 5 luglio
Gruppo B
Serbia - Croazia 0-3 (Caernarfon)
Ucraina - Italia 1-0 (Bangor)