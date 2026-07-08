UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Fase finale di EURO Under 19: calendario e risultati

mercoledì 8 luglio 2026

La fase finale si svolge in Galles dal 28 giugno all'11 luglio.

La Spagna festeggia il gol del vantaggio contro la Croazia
La Spagna festeggia il gol del vantaggio contro la Croazia UEFA via Getty Images

Resta sempre informato sul calendario e i risultati del Campionato Europeo UEFA Under 19 2026, che per la prima volta si disputa in Galles.

Il torneo funge anche da qualificazione UEFA per il Mondiale Under 20 FIFA 2027, che si terrà in Azerbaigian e Uzbekistan.

Scarica il programma completo

Sedi

Bangor: Bangor City Stadium
Caernarfon: The Oval
Denbigh: Central Park
Wrexham: The Racecourse Ground

Orari CET

Calendario fase a eliminazione diretta

Semifinali

Mercoledì 8 luglio

SF1: Spagna - Croazia 3-0 (Denbigh)
SF2: Ucraina - Germania (Wrexham, 20:00)

Spareggio per la Coppa del Mondo U-20

Mercoledì 8 luglio

Danimarca - Italia 0-0 (Bangor, Danimarca vince 5-4 dcr)

Finale

Sabato 11 luglio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (20:00, Wrexham)

Calendario e risultati fase a gironi

I gironi della fase finale di EURO U19 2026

Gruppo A: Galles (Paese ospitante), Danimarca, Germania, Spagna

Gruppo B: Croazia, Serbia, Italia, Ucraina

Giornata 1

Domenica 28 giugno

Gruppo A
Galles - Spagna 0-7 (Wrexham)
Germania - Danimarca 4-3 (Denbigh) ﻿

Lunedì 29 giugno

Gruppo B
Italia - Serbia 2-0 (Caernarfon)﻿
Croazia - Ucraina 1-3 (Bangor)

Giornata 2

Mercoledì 1 luglio

Gruppo A
Danimarca - Spagna 0-3 (Denbigh)
Galles - Germania 0-4 (Wrexham)

Giovedì 2 luglio

Gruppo B
Croazia - Italia 0-0 (Caernarfon)﻿
Serbia - Ucraina 1-2 (Bangor)

Highlights: Danimarca - Spagna 1-2

Giornata 3

Sabato 4 luglio

Gruppo A
Danimarca - Galles 3-0 (Wrexham)
Spagna - Germania 4-0 (Denbigh)

Domenica 5 luglio

Gruppo B
Serbia - Croazia 0-3 (Caernarfon)﻿
Ucraina - Italia 1-0 (Bangor)

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 8 luglio 2026

Scelti per te

Guida alle squadre della fase finale
Live 01/04/2026

Guida alle squadre della fase finale

Guida alle otto squadre della fase finale U19 in Galles.
Fase finale 2026: Galles
Live 07/07/2026

Fase finale 2026: Galles

Il Galles ospita il torneo dal 28 giugno all'11 luglio.