Cechia, Bulgaria e Paesi Bassi ospiteranno EURO U19

Durante la riunione del 3 dicembre 2025 a Nyon, il Comitato Esecutivo UEFA ha decretato che Cechia, Bulgaria e Paesi Bassi ospiteranno rispettivamente le fasi finali dei Campionati Europei UEFA Under 19 del 2027, 2028 e 2029.

La Federazione calcistica della Cechia organizzerà EURO U19 per la seconda volta dopo il 2008, mentre il vecchio EURO U18 fu ospitato dalla Cecoslovacchia nel 1988. La Federcalcio bulgara e quella dei Paesi Bassi sono alla loro prima esperienza nell'organizzazione di una fase finale di EURO U19.

Paesi ospitanti delle prossime fasi finali di EURO U19

2026: Galles

2027: Cechia

2028: Bulgaria

2029: Paesi Bassi