La Squadra del Torneo di EURO Under 19 2025

Gli Osservatori Tecnici UEFA hanno reso nota la Squadra del Torneo per i Campionati Europei UEFA Under 19 2025 in Romania.

La formazione ideale comprende cinque membri della squadra vincitrice dei Paesi Bassi, tre giocatori della Spagna, seconda classificata, e tre della Germania, semifinalista.

Goalkeeper: Joeri Heerkens (Paesi Bassi)

Difensore: Givairo Read (Paesi Bassi)

Difensore: John Martín (Spagna)

Difensore: Dies Janse (Paesi Bassi)

Difensore: Daniel Muñoz (Spain)

Centrocampista: Winners Osawe (Germania)

Centrocampista: Kees Smit (Paesi Bassi)

Centrocampista: Tygo Land (Paesi Bassi)

Attaccante: Pablo Garcia (Spagna)

Attaccante: Max Moerstedt (Germania)

Attaccante: Said El Mala (Germania)

Le analisi e le osservazioni degli Osservatori Tecnici costituiranno la base di una relazione tecnica sul torneo, che sarà disponibile entro la fine dell'anno su uefatechnicalreports.com.