I Paesi Bassi si aggiudicano EURO Under 19 del 2025: in breve

I Paesi Bassi si impongono contro i campioni in carica della Spagna per 1-0 nella finale di Bucarest e si aggiudicano il loro primo Campionato Europeo UEFA Under 19.

I Paesi Bassi sono la seconda nazione, dopo la Germania, ad aver conquistato tutti i titoli UEFA per nazionali. Hanno infatti vinto gli Europei maschili e femminili, EURO Under 21, EURO Under 19 maschile e femminile, EURO Under 17 maschile e femminile — quest’ultimo vinto per la prima volta lo scorso mese.

UEFA.com riassume la fase finale del 2025.

Fase finale EURO Under 19 2025 Campioni: Paesi Bassi

Secondi: Spagna

Semifinaliste: Germania, Danimarca

Giocatore del Torneo: Kees Smit (Paesi Bassi)

Squadra del Torneo

A seguire.

Classifica marcatori fase finale

4 Said El Mala (Germania)

4 Pablo Garcia (Spagna)

4 Max Moerstedt (Germania)

4 Kees Smit (Paesi Bassi)

3 David Barbu (Romania)

3 Quim Junyent (Spagna)

Incluse qualificazioni

7 Ayoub Oufkir (Paesi Bassi)



6 Daniel Mikołajewski (Polonia)



5 Gabriele Biancheri (Galles)

5 Pablo Garcia (Spagna)

5 Mikel Gogorza (Danimarca)

5 Max Moerstedt (Germania)

Lunedì 13 giugnoGruppo A

Spagna - Danimarca 1-0 (Giulesti Stadium, Bucarest)

Romania - Montenegro 2-1 (Arcul de Triumf Stadium, Bucarest)

Sabato 14 giugnoGruppo B

Inghilterra - Norvegia 2-2 (Ilie Oana Stadium, Ploiești)

Germania - Paesi Bassi 0-3 (Anghel Iordanescu Stadium, Oras Voluntari)

Highlights: Inghilterra - Norvegia 2-2

Lunedì 16 giugnoGruppo A

Danimarca - Montenegro 5-0 (Giulesti Stadium, Bucarest)

Romania - Spagna 1-3 (Anghel Iordanescu Stadium, Oras Voluntari)

Martedì 17 giugnoGruppo B

Norvegia - Paesi Bassi 0-2 (Ilie Oana Stadium, Ploiești)

Germania - Inghilterra 5-5 (Arcul de Triumf Stadium, Bucarest)

Highlights: Germania - Inghilterra 5-5

Giovedì 19 giugnoGruppo A

Montenegro - Spagna 0-5 (Ilie Oana Stadium, Ploiești)

Danimarca - Romania 0-3 (Arcul de Triumf Stadium, Bucarest)

Highlights: Danimarca 0-3 Romania

Venerdì 20 giugnoGruppo B

Paesi Bassi - Inghilterra 4-2 (Giulesti Stadium, Bucarest)

Norvegia - Germania 1-2 (Anghel Iordanescu Stadium, Oras Voluntari)

Lunedì 23 giugnoSemifinali

Spagna - Germania 6-5 (dts, Arcul de Triumf Stadium, Bucarest)

Paesi Bassi - Romania 3-1 (Giulesti Stadium, Bucarest)

Semifinale: Spagna - Germania 6-5 

Giovedì 26 giugnoFinale

Spagna - Paesi Bassi 0-1 (Giulesti Stadium, Bucarest)

Albo d'oro 2025: Paesi Bassi (Romania)

2024: Spagna (Irlanda del Nord)

2023: Italia (Malta)

2022: Inghilterra (Slovacchia)

2019: Spagna (Armenia)

2018: Portogallo (Finlandia)

2017: Inghilterra (Georgia)

2016: Francia (Germania)

2015: Spagna (Grecia)

2014: Germania (Ungheria)

2013: Serbia (Lituania)

2012: Spagna (Estonia)

2011: Spagna (Romania)

2010: Francia (Francia)

2009: Ucraina (Ucraina)

2008: Germania (Cechia)

2007: Spagna (Austria)

2006: Spagna (Polonia)

2005: Francia (Irlanda del Nord)

2004: Spagna (Svizzera)

2003: Italia (Liechtenstein)

2002: Spagna (Norvegia)

Titoli

Spagna 9

France 3

Germania 2

Inghilterra 2

Italia 2

Paesi Bassi 1

Portugal 1

Serbia 1

Ucraina 1



Finali disputate

Spagna 11

Portogallo 6

Italia 5

Francia 5

Inghilterra 4

Germania 3

Grecia 2

Cechia 1

Israele 1

Paesi Bassi 1

Russia 1

Scozia 1

Serbia 1

Turchia 1

Ucraina 1



Semifinali disputate

Spagna 13

Francia 12

Portogallo 8

Inghilterra 7

Italia 7

Cechia 5

Serbia/Serbia e Montenegro 5

Germania 6

Ucraina 4

Austria 3

Grecia 3

Paesi Bassi 2

Repubblica d'Irlanda 2

Croazia 1

Ungheria 1

Israele 1

Norvegia 1

Romania 1

Russia 1

Scozia 1

Svizzera 1

Turchia 1



(in grassetto: compreso 2025)

Le statistiche si basano solo sui risultati ai Campionati Europei UEFA Under 19 (dal 2001/02).