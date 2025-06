Kees Smit dei Paesi Bassi nominato Giocatore del Torneo dei Campionati Europei UEFA Under-19

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha scelto Kees Smit dei Paesi Bassi come Giocatore del Torneo del Campionato Europeo Under-19 UEFA 2025.

Smit è stato un esempio di continuità e qualità nel centrocampo olandese, con il numero 10 che ha segnato in ciascuna delle quattro vittorie che gli hanno assicurato il passaggio alla finale. "La mia fiducia è altissima. Voglio segnare in ogni partita, e per fortuna ci sono riuscito", ha dichiarato dopo la semifinale.

Sebbene quella serie di gol non sia continuata in finale, il diciannovenne è stato nominato Player of the Match a Bucarest in finale e ha ricevuto il premio di Giocatore del Torneo dopo il fischio finale, insieme a un premio per essere uno dei capocannonieri del torneo a quota quattro gol.

Oltre alle sue grandi conclusioni, il centrocampista dell'AZ Alkmaar ha impressionato con il suo dribbling fluido e la sua creatività con la palla, fornendo anche un assist nella vittoria in semifinale contro la Romania.