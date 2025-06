Riepilogo semifinali EURO Under 19: vittoria epica della Spagna, i Paesi Bassi piegano la Romania

La Spagna conquista un posto in finale di EURO Under 19 grazie a un'epico successo per 6-5 contro la Germania. I campioni in carica sfideranno giovedì i Paesi Bassi, che in semifinale hanno sconfitto i padroni di casa della Romania

UEFA.com ripercorre i momenti chiave delle semifinali.

Finale EURO Under 19 Spagna - Paesi Bassi (Giulesti Stadium, Bucharest, 20:00 CET)

Questa partita entrerà nella storia come la gara con più gol segnati a EURO U19. La Germania passa in vantaggio con Max Moerstedt al 28' dopo una bella azione corale. La Spagna va vicina al pari sette minuti più tardi, ma il rigore di Cordero viene respinto da Konstantin Heide. Poco dopo l’ora di gioco arriva il pareggio direttamente da calcio d’angolo con Pablo Garcia, ma è ancora la Germania a riportarsi in vantaggio con El Mala a 12 minuti dalla fine.

Il portiere della Germania Konstantin Heide esulta dopo un rigore parato UEFA via Getty Images

Nei minuti di recupero Pablo Garcia prima pareggia i conti e poi porta addirittura in vantaggio i suoi, ma un'autorete di Cuenca manda incredibilmente la gara ai tempi supplementati sul 3-3.

E ai supplementari succede ancora di tutto, con un susseguirsi di emozioni e gol. Tomas Marques porta in vantaggio la Spagna, ma Moerstedt risponde con due gol e riporta la Germania avanti. Pochi istanti dopo aver colpito il palo, Jan Virgili batte Heide con un tiro rasoterra e firma il 5-5. Al minuto 119 Pablo Garcia realizza la sua quarta rete personale e porta la Spagna in finale.

Pablo Garcia della Spagna festeggia i suoi quattro gol alla Germania UEFA via Getty Images

I Paesi Bassi conquistano la loro prima finale di sempre all’Europeo Under 19 eliminando i padroni di casa della Romania.

Ayoub Oufkir brilla sul lato destro destra dell’attacco olandese nella prima frazione di gioco. L’esterno dello Sparta Rotterdam è protagonista nell’azione del gol del vantaggio con il cross per Don-Angelo Konadu, che di testa realizza al 36'.

Don-Angelo Konadu dei Paesi Bassi esulta dopo il primo gol UEFA via Getty Images

Dopo la rete, i Paesi Bassi aumentano ulteriormente la pressione offensiva: Dies Janse colpisce il palo, poi Kees Smit raddoppia firmando il suo quarto gol nel torneo.

La Romania prova rientrare in partita nella ripresa, ma sono ancora gli olandesi ad andare a segno con Máté Simon. Al 68' Barbu accorcia le distanze per i rumeni ma non basta, i Paesi Bassi volano in finale.

Aymen Sliti segna il terzo gol dei Paesi Bassi UEFA via Getty Images