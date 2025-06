Anteprima semifinali EURO Under 19 2025: Spagna - Germania, Paesi Bassi - Romania

Le semifinali dei Campionati Europei UEFA under 19 si disputeranno lunedì 23 giugno a Bucarest. Nella prima semifinale, i campioni in carica della Spagna affronteranno la Germania, mentre nell'altra i padroni di casa della Romania sfideranno i Paesi Bassi.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle due semifinali.

Programma semifinali EURO U19 Semifinali: lunedì 23 giugno

Spagna - Germania (Stadionul Arcul de Triumf, Bucarest, 17:00)

Paesi Bassi - Romania (Giulesti Stadium, Bucarest, 20:00) Finale: giovedì 26 giugno

Spagna/Germania - Paesi Bassi/Romania (Giulesti Stadium, Bucarest, 20:00) Orari CET, l'ora locale è un'ora avanti

Soltanto quattro dei titolari della vittoria della Spagna contro la Romania sono stati confermati anche per la terza giornata, ma la vittoria per 5-0 contro il Montenegro ha messo in luce l’ampiezza e la qualità della rosa a disposizione di Paco Gallardo. La Spagna ha infatti vinto tutte le partite del Gruppo A, subendo un solo gol.

La Spagna, che può contare sull’esperienza del capitano Raúl Jiménez, titolare nel trionfo del 2024, e di Dani Díaz, punta a vincere il terzo titolo consecutivo.

Alla fine della sfida contro il Montenegro, l’avversario della semifinale non era ancora noto, ma Gallardo aveva le idee chiare: "Qualsiasi squadra affronteremo, sarà molto difficile e dovremmo prepararci al meglio".

Il tecnico spagnolo è chiamato ad una scelta complicata nell'11 titolare, anche alla luce della prestazione di Quim Junyent, autore di una splendida tripletta e serio candidato a guidare l'attacco della Rojita.

Sarà bastata la tripletta a Quim Junyent per avere una maglia da titolare? UEFA via Getty Images

Se la Spagna ha avuto un percorso piuttosto agevole fino alla semifinale, la Germania ha dovuto affrontare una strada ben più tortuosa. La qualificazione sembrava appesa a un filo, prima della rimonta contro la Norvegia alla terza giornata. "Dovremo avere la stessa mentalità di quegli ultimi 30 minuti", ha spiegato l’allenatore Hanno Balitsch, dopo il gol decisivo di Said El Mala che ha regalato loro il secondo posto nel Gruppo B.

Il tecnico tedesco, però, salterà la semifinale per squalifica, così come il centrocampista Kjell Wätjen, sempre titolare nella fase a gironi. Anche il capitano e attaccante del Barcelona Atlètic, Noah Darvich, salterà la sfida a causa di un infortunio.

Gli ostacoli non mancano, ma la Germania punta tutto sul talento di un gruppo in cui spiccano diversi campioni d’Europa e del mondo Under 17 del 2023, tra cui Paris Brunner, Miglior Giocatore e capocannoniere di EURO U17, per arrivare alla sua quarta finale U19.

"La fiducia non è mai mancata. Credo nella mia squadra e nelle sue capacità", ha detto il capitano della serata pensando alla rimonta contro la Norvegia, prima di fissare l’obiettivo: "Vogliamo il trofeo, ed è per questo che continueremo a lottare".

Statistiche chiave

La Spagna punta al suo decimo titolo U19 e alla terza difesa del titolo (già ottenuta nel 2007 e nel 2012).

La squadra di Paco Gallardo ha avuto il miglior attacco nella fase a gironi (9) e la miglior difesa (1).

L'ultima volta che la Germania ha raggiunto le semifinali è stato nel 2014, conquistando poi il suo secondo titolo U19.

Said El Mala (tre gol) è a pari merito con altri due giocatori nella corsa al titolo di capocannoniere della fase finale.

Highlights: Norvegia - Germania 1-2

Alla loro prima fase finale dal 2017, i Paesi Bassi hanno lasciato subito il segno, tornando in grande stile e mostrando un perfetto mix tra talento offensivo e spirito di squadra. La formazione olandese ha vinto tutte e tre le gare del Gruppo B, impressionando sotto ogni punto di vista.

La qualità dei singoli, innanzitutto: i Paesi Bassi hanno messo a segno nove reti nella fase a gironi, al pari di Inghilterra e Spagna. L'esterno dello Sparta Rotterdam, Ayoub Oufkir, ha brillato sin dall’esordio con due splendidi gol, ma il vero trascinatore è il centrocampista dell’AZ Alkmaar, Kees Smit, capocannoniere del torneo con tre reti in altrettante partite. Determinante anche l’impatto di Zepiqueno Redmond, autore di una doppietta contro l’Inghilterra.

Ma i Paesi Bassi hanno saputo anche soffrire e difendere da vera squadra, concedendo i primi gol solo alla terza giornata. Una mentalità di squadra che van der Veen paragona più al basket che al calcio, rivelando come i suoi ragazzi prendano spunto dai Boston Celtics campioni NBA 2008:

"Ci ispiriamo alla cultura dell’Ubuntu, di cui si parla nel documentario 'The Playbook'. Ci aiutiamo quando le cose vanno male e ci sosteniamo nei momenti felici".

Highlights: Paesi Bassi - Inghilterra 4-1

Dall’altra parte c’è la Romania padrona di casa, capace di superare le aspettative e di centrare la prima semifinale Under 19 della sua storia con uno splendido 3-0 contro la Danimarca.

Una vittoria di carattere che ha dato fiducia alla squadra, come sottolineato dal ct Marin Ion: "L’importante è che i ragazzi credano nelle proprie forze. Hanno dimostrato di essere un gruppo forte, unito e pronto al sacrificio".

La visita nello spogliatoio del ct della nazionale maggiore Mircea Lucescu ha dato una spinta ulteriore a una squadra che ora sogna in grande. "Abbiamo già fatto la storia qualificandoci alle semifinali, ma vogliamo regalare ai nostri tifosi una finale indimenticabile", ha detto il capitano Darius Fălcușan.

A trascinare i rumeni c’è anche l’attaccante David Barbu, a caccia del titolo di capocannoniere dopo le reti decisive contro Montenegro e Danimarca: "Finora il gol contro la Danimarca è stato il più importante della mia carriera. Ma se dovessi segnare in semifinale, diventerebbe ancora più speciale".

Statistiche chiave

I Paesi Bassi giocano la loro prima fase finale dal 2017, anno in cui ottennero il loro miglior risultato di sempre raggiungendo le semifinali.

Kees Smit ha segnato in tutte e tre le partite del Gruppo B per i Paesi Bassi. Ayoub Oufkir è il capocannoniere assoluto di EURO U19 di questa stagione con sette gol.

La Romania esordisce in semifinale in un Europeo Under 19. È la prima nazione ospitante a raggiungere questa fase dalla Grecia nel 2015.

Solo Spagna e Paesi Bassi hanno subito meno gol dei quattro della Romania nella fase a gironi.