Conosci le semifinaliste di EURO Under 19: Germania, Paesi Bassi, Romania, Spagna

I campioni in carica della Spagna affrontano la Germania mentre i Paesi Bassi, vincitori del Gruppo B sfidano la Romania nelle semifinali di UEFA EURO Under 19 a Bucarest.

La Spagna e i Paesi Bassi sono in semifinale, dopo aver vinto rispettivamente il Gruppo A e B, vincendo tutte e tre le partite della Fase a gironi, mentre Romania e Germania hanno conquistato la semifinale grazie alle vittorie nella terza giornata.

Programma finali EURO U19 Semifinali: lunedì 23 giugno

Spagna - Germania (Arcul de Triumf Stadium, Bucharest, 17:00)

Paesi Bassi - Romania (Giulesti Stadium, Bucharest, 20:00) Finale: giovedì 26 giugno

Spagna / Germania - Paesi Bassi / Romania (Giulesti Stadium, Bucharest, 20:00) Orari CET, l'ora locale è un'ora avanti

Turno di qualificazione: vincente Gruppo 2 (giocato in Andorra)

V2-0 contro Andorra, V3-1 contro Cipro, V2-1 contro Ungheria

Turno Elite: vincente Gruppo 6 (giocato in Germania)

V2-0 contro Slovenia, V2-1 contro Finlandia, V1-0 contro Irlanda

Fase a gironi: seconda Gruppo B

S0-3 contro Paesi Bassi (Oras Voluntari), P5-5 contro Inghilterra (Arcul de Triumf Stadium, Bucharest), V2-1 contro Norvegia (Oras Voluntari)

Capocannoniere fase finale: Said El Mala (3)

2023/24: Turno Elite

Miglior precedente: campioni x 2 (2008, 2014)

Bilancio in semifinale: V2 S2

Precedenti in semifinale

2014: V4-0 contro Austria

2008: V2-1 contro Cechia

2007: S2-3 contro Grecia

2005: S2-3 contro Francia

Nella squadra di Hanno Balitsch figurano diversi giocatori della Germania che hanno vinto EURO U17 e il titolo mondiale nel 2023, tra cui Paris Brunner, miglior giocatore del torneo in quegli Europei e capocannoniere a pari merito con Lamine Yamal, tra gli altri.

Highlights: Norvegia - Germania 1-2

Turno di qualificazione: vincente Gruppo 1 (giocato in Paesi Bassi)

V2-0 contro Slovenia, V2-0 contro Kazakistan, V1-0 contro Ucraina

Turno Elite: vincente Gruppo 3 (giocato in Cechia)

V2-1 contro Croatia, P0-0 contro Lussemburgo, V4-0 contro Cechia

Fase a gironi: vincente Gruppo B

V3-0 contro Germania (Oras Voluntari), V2-0 contro Norvegia (Ploiești), V4-2 contro Inghilterra (Giulesti Stadium, Bucharest)

Capocannoniere fase finale: Kees Smit (3)

2023/24: Turno Elite

Miglior precedente: semifinale (2017)

Bilancio in semifinale: V0 S1

Precedenti in semifinale

2017: S0-1 contro Portogallo

Si tratta della prima qualificazione dal 2017, quando raggiunsero la loro unica semifinale. Il Ct Peter van der Veen guidò i Paesi Bassi alla vittoria dell'Europeo Under 17 nel 2019.

Highlights: Germania - Paesi Bassi 0-3

Qualificata come Paese ospitante

Amichevoli del 2024/25: P0-0 contro Finlandia (06/09, t), V4-0 contro Finlandia (09/09, t), S0-2 contro Norvegia (09/10, c), V2-0 contro Germania (12/10, c), P1-1 contro Spagna (15/10, c), V3-0 contro Cechia (14/11, n), S1-4 contro Portogallo (16/11, n), S0-1 contro Polonia (19/11, n), V1-0 contro Svizzera U20 (21/03, n), P3-3 contro Svizzera U20 (24/03, n)

Fase a gironi: seconda Gruppo A

V2-1 contro Montenegro (Arcul de Triumf Stadium, Bucharest), S1-3 contro Spagna (Oras Voluntari), V3-0 contro Danimarca (Arcul de Triumf Stadium, Bucharest)

Capocannoniere fase finale: David Barbu (2)

2023/24: Turno Elite

Miglior precedente: Fase a gironi (2011, 2022)

Bilancio in semifinale: prima semifinale di EURO U19

La Romania è la prima nazione ospitante di EURO Under 19 a raggiungere le semifinali dopo la Grecia nel 2015. È anche la sua prima semifinale in un campionato giovanile UEFA (EURO U18/U19 o EURO U16/U17).

Highlights: Danimarca - Romania 0-3

Spagna (campioni in carica)

Turno di qualificazione: seconda Gruppo 10 (giocato in Kosovo)

V3-0 contro Isole Faroe, S3-4 contro Kosovo, V1-0 contro Austria

Turno Elite: vincente Gruppo 5 (giocato in Italia)

V2-1 contro Francia, P2-2 contro Italia, contro 4-1 contro Lettonia

Fase a gironi: vincente Gruppo A

V1-0 contro Danimarca (Giulesti Stadium, Bucharest), V3-1 contro Romania (Oras Voluntari), V5-0 contro Montenegro (Ploiești)

Capocannoniere fase finale: Quim Junyent (3)

2023/24: campione

Miglior precedente: campione x 9 (2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019, 2024)

Bilancio in semifinale: V9 S2

Precedenti in semifinale

2024: V1-0dts contro Italia

2023: V2-3 contro Italia

2019: V0-0dts, 4-3rig. contro Francia

2015: V2-0 contro Francia

2013: S1-2dts contro Francia

2012: V3-3dts, 4-2rig. contro Francia

2011: V5-0 contro Irlanda

2010: V3-1 contro Inghilterra

2007: V0-0dts, 4-2rig. contro Francia

2006: V5-0 contro Austria

2004: V2-2dts, 4-1rig. contro Ucraina