Le squadre di EURO Under 19 2025

Il Campionato Europeo Under 19 UEFA 2025 si disputerà in Romania dal 13 al 26 giugno. I padroni di casa affiancati dalle sette vincitrici del turno elite.

UEFA.com presenta le otto squadre che si contenderanno il titolo. Il sorteggio si terrà a Bucarest il 15 aprile alle 11:00 CET (12:00 ora locale).

Le contendenti Danimarca, Inghilterra, Germania, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Romania (nazione ospitante), Spagna (campione in carica)

Calendario

Gruppo A: 13, 16, 19 giugno

Gruppo B: 14, 17, 20 giugno

Semifinali: 23 giugno

Finale: 26 giugno

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 11 (giocato in Albania)

V4-0 - Irlanda del Nord, V1-0 - Albania, V3-2 - Israele

Turno elite: primo posto Gruppo 1 (giocato in Ungheria)

V2-0 - Islanda, V1-0 - Ungheria, V2-1 - Austria

Miglior marcatore: Mikel Gogorza 5

2023/24: fase a gironi

Miglior traguardo: fase a gironi (2024)

La scorsa stagione, la Danimarca ha raggiunto per la prima volta la fase finale dopo EURO U18 del 2001.

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 3 (giocato in Bulgaria)

V1-0 - Lituania, V2-1 - Bulgaria, P0-0 - Belgio

Turno elite: primo posto Gruppo 7 (giocato in Galles)

V2-0 - Galles, P0-0 - Turchia, V1-0 - Portogallo

Miglior marcatore: Ethan Nwaneri 2

2023/24: turno di qualificazione

Miglior traguardo: campione (2017, 2022)

Prima qualificazione dopo la vittoria del 2022.

2022: l'Inghilterra conquista il titolo

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 2 (giocato ad Andorra)

V2-0 - Andorra, V3-1 - Cipro, V2-1 - Ungheria

Turno elite: primo posto Gruppo 6 (giocato in Germania)

V2-0 - Slovenia, V2-1 - Finlandia, V1-0 - Repubblica d'Irlanda

Miglior marcatore: Paris Brunner 4

2023/24: turno elite

Miglior traguardo: campione (2008, 2014)

Brunner è tra i tanti giocatori dell'attuale squadra che hanno vinto EURO U17 e il mondiale nel 2023.

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 8 (giocato in Grecia)

S0-3 - Italia, V3-0 - Grecia, V3-2 - Bosnia ed Erzegovina

Turno elite: primo posto Gruppo 2 (giocato in Georgia)

P1-1 - Slovacchia, V1-0 - Polonia, V3-1 - Georgia

Migliori marcatori: Vasilije Adžić, Andrej Camaj, Andrej Kostić 2

2023/23: turno elite

Miglior traguardo: esordio alla fase finale

Prima fase finale raggiunta dal Montenegro dopo l'indipendenza.

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 1 (giocato nei Paesi Bassi)

V2-0 - Slovenia, V2-0 - Kazakistan, V1-0 - Ucraina

Turno elite: primo posto Gruppo 3 (giocato in Cechia)

V2-1 - Croazia, P0-0 - Lussemburgo, V4-0 - Cechia

Miglior marcatore: Ayoub Oufkir 5

2023/24: turno elite

Miglior traguardo: semifinali (2017)

Prima qualificazione dal 2017.

Highlights 2024: la Norvegia conquista un posto al mondiale U20

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 9 (giocato in Svezia)

V2-1 - Estonia, V3-2 - Georgia, V2-1 - Svezia

Turno elite: primo posto Gruppo 4 (giocato in Serbia)

V2-0 - Belgio, V2-1 - Israele, V2-1 - Serbia

Miglior marcatore: Sebastian Olderheim 3

2023/24: fase a gironi

Miglior traguardo: semifinali (2023)

Terza qualificazione consecutiva. Ha saltato solo una fase finale di un'edizione completa dal 2018.

Qualificata come nazione ospitante

Risultati nel 2024/25: P0-0 - Finlandia (06/09, t), V4-0 - Finlandia (09/09, t), S0-2 - Norvegia (09/10, c), V2-0 - Germania (12/10, c), P1-1 - Spagna (15/10, c), V3-0 - Cechia (14/11, n), S1-4 - Portogallo (16/11, n), S0-1 - Polonia (19/11, n), V1-0 - Svizzera U20 (21/03, n), P3-3 - Svizzera U20 (24/03, n)

Migliori marcatori: Ianis Tarbă, Ioan Vermeșan 3

2023/24: turno elite

Miglior traguardo: fase a gironi (2011, 2022)

Seconda volta da padrona di casa dopo il 2011.

Highlights finale 2024: Spagna - Francia 2-0

Spagna (campione in carica)

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 10 (giocato in Kosovo)

V3-0 - Isole Faroe, S3-4 - Kosovo, V1-0 - Austria

Turno elite: primo posto Gruppo 5 (giocato in Italia)

V2-1 - Francia, P2-2 - Italia, V4-1 - Lettonia

Migliori marcatori: Antonio Cordero, Omar Janneh, Óscar Marcos 2

2023/24: campione

Miglior traguardo: campione (2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019, 2024)