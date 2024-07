Finale UEFA EURO U19 2024: Spagna - Francia 2-0

Una grande Spagna si impone contro la Francia in finale al National Football Stadium di Windsor Park e si laurea campione d'Europa U19 per la nona volta nella sua storia.

Spagna - Francia 2-0: la finale minuto per minuto

Momenti chiave 35': Intervento decisivo di Raúl Jiménez

41': Iker Bravo apre le marcature

69': Diao raddoppia per la Spagna

77': Gomis viene espulso

La partita in breve: Spagna in grande stile

La Spagna è compatta e organizzata mentre la Francia si muove con la consueta disinvoltura in fase offensiva. La prima vera occasione è dei transalpini ma Raúl Jiménez si supera sulla conclusione dal limite dell'area di rigore di Aboubaka Soumahoro.

Iker Brovo UEFA via Getty Images

La Francia spinge ma è la Spagna a colpire con Iker Bravo e a regalare l'1-0 alla sua squadra. Iker Bravo ci riprova allo scadere del primo tempo ma Bengui-Joaoil è bravo a neutralizzare il suo tiro a giro.

UEFA via Getty Images

Al 68', entra in campo Assane Diao. La mossa si rivela vincente perchè è proprio lui a firmare il raddoppio spagnolo e chiudere definitivamente i conti dopo un contropiede ben congegnato. Nel finale viene espulso Yoni Gomis e per la Francia non c'è più nulla da fare. La Spagna è di nuovo campione d'Europa.

Statistiche principali

La Spagna ha vinto nove volte l'Europeo Under 19.

Dani Rodríguez, Assane Diao e Yarek Gasiorowski erano nella squadra spagnola che nella scorsa stagione ha raggiunto le semifinali di EURO U19.

Reazioni

Assane Diao, attaccante Spagna: "Siamo tutti molto soddisfatti del risultato ottenuto. Abbiamo sempre pensato di poter raggiungere grandi traguardi. Ci siamo qualificati per la Coppa del Mondo [FIFA] e ora siamo campioni d'Europa. Ora dobbiamo godercela e festeggiare”.

José Lana, Ct Spagna: "Volevamo dimostrare di essere una squadra, una grande famiglia, facendo sempre uno sforzo in più per compagno. Sono orgoglioso dei miei ragazzi".

Tutti i risultati

Formazioni

Spagna: Raúl Jiménez; Perea, Keddari, Gasiorowski, Julio Díaz; Belid (Senhadji 80'), Chema Andrés, Hernández; Dani Rodríguez (Diao 68'), Iker Bravo, Mella (Jesus Rodríguez 80')

Francia: Justin Bengui-Joao; Kumbedi (Sarr 80'), Jacquet, Gomis, Soumahoro; Assoumani (Michal 62'), Atangana, Benama (Amougou 73'); Bahoya (Mayulu 62'), Kroupi, Bouabre (Ngoura 62')