Anteprima semifinali EURO Under 19 2024: Italia-Spagna, Francia-Ucraina

L'Italia, vincitrice del Gruppo A, sfiderà la Spagna, seconda nel Gruppo B, mentre la Francia, prima nel Gruppo B, affronterà l'Ucraina, seconda nel Gruppo A, nelle semifinali dei Campionati Europei UEFA Under 19 in programma giovedì 25 luglio. Chi vince si aggiudicherà un posto nella finale di domenica al National Football Stadium di Windsor Park, Belfast.

Fase a eliminazione diretta SEMIFINALI

Giovedì 25 luglio Italia - Spagna (15:00, National Football Stadium di Windsor Park, Belfast)

Francia - Ucraina (20:00, National Football Stadium di Windsor Park, Belfast) FINALE

Domenica 28 luglio Italia/Spagna - Francia/Ucraina (20:00, National Football Stadium di Windsor Park, Belfast)

Dove guardare: TV/streaming

Italia - Spagna

L'Italia ha avuto la meglio nella semifinale dello scorso anno e ha poi alzato la coppa a Malta. Luca Lipani, attuale capitano della squadra di Bernardo Corradi, ha segnato di testa il gol nel finale contro la Spagna di José Lana.

Lipani e Fabio Chiarodia sono i due giocatori dell'Italia ancora in rosa dal 2023, mentre la Spagna ne ha tre: Dani Rodríguez, Assane Diao e Yarek Gasiorowski. Quest'ultimo è stato una pedina chiave alla seconda partecipazione di Lana alla fase finale di EURO Under 19, con tre gol nelle qualificazioni e uno contro la Turchia nella fase a gironi.

"Giocate con il sorriso e godetevi ogni momento", ha consigliato prima del torneo alla sua squadra Corradi, ex attaccante di Lazio, Valencia e Manchester City che ha anche rappresentato l'Italia a EURO 2004.

Nella fase a gironi, l'Italia ha battuto la Norvegia e i padroni di casa dell'Irlanda del Nord nelle prime due partite, mentre una squadra ampiamente rimaneggiata ha perso contro l'Ucraina alla terza giornata. La Spagna è rimasta invece imbattuta dopo la vittoria contro la Danimarca e i pareggi contro Turchia e Francia.

Highlights: Spagna 2-2 Francia

Nonostante il pareggio subito nel finale contro la Francia e il primo posto sfuggito nel Gruppo B, il difensore centrale spagnolo Wassim Keddari ha dichiarato: "Stiamo benissimo e abbiamo lavorato come una vera squadra. Dobbiamo essere più aggressivi nei duelli, ma stiamo giocando nel modo giusto e dobbiamo continuare così".

Per gli azzurrini sarà la settima semifinale Under 19, con un bilancio di cinque vittorie su sei e la conquista del titolo nel 2003 e nel 2023. La Spagna ha invece perso solo due semifinali su 11 e ha alzato la coppa otto volte, l'ultima nel 2019.

Lo sapevi? Francesco Camarda ha segnato una doppietta alla seconda giornata ed è diventato il più giovane marcatore di sempre a EURO Under 19 a 16 anni e 130 giorni. A giugno ha vinto EURO Under 17 a Cipro, segnando quattro gol: dunque, potrebbe diventare il primo giocatore a vincere EURO Under 17 ed EURO Under 19 nello stesso anno.

Cosa è successo nella fase a gironi?

Francia - Ucraina

Dopo le vittorie iniziali contro Turchia e Danimarca, il Ct francese Bernard Diomède ha cambiato formazione per il pareggio alla terza giornata contro la Spagna, per "premiare i giocatori per il loro atteggiamento perfetto e il duro lavoro in allenamento".

L'ex esterno della Francia, vincitore della Coppa del Mondo FIFA 1998, allena la squadra più prolifica del torneo con otto gol nella fase a gironi. Due sono stati realizzati da Saimon Bouabre, in corsa per il titolo di capocannoniere.

Dopo i pareggi a reti inviolate contro Irlanda del Nord e Norvegia nelle prime due partite, il Ct ucraino Dmytro Mikhailenko ha provato ad aumentare l'efficacia della sua squadra in fase offensiva. Tuttavia, il 3-2 sull'Italia alla terza giornata potrebbe essere proprio la scintilla che mancava all'Ucraina per andare avanti con fiducia nel torneo.

Highlights: Ucraina 3-2 Italia