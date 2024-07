Le finaliste di EURO Under 19

La Spagna affronta la Francia nella finale del Campionato Europeo UEFA Under 19 del 2024 in Irlanda del Nord.

UEFA.com presenta le due squadre in corsa per il titolo.

Cosa è successo nella fase a gironi?

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 1 (giocato in Francia)

V2-0 - Estonia, V1-0 - Islanda, S1-2 - Danimarca

Turno elite: primo posto Gruppo 2 (giocato nei Paesi Bassi)

V2-0 - Belgio, V1-0 - Paesi Bassi, S0-2 - Lituania

Miglior marcatore qualificazioni: Mathys Tel 2

Primo posto Gruppo A 

V2-1 - Turchia, V4-2 - Danimarca, G2-2 - Spagna

Miglior marcatore fase finale: Valentin Atangana, Saimon Bouabre 2

2022/23: turno elite

Miglior piazzamento Under 19: campione (2005, 2010, 2016)

Finali precedenti: V3 S1

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 6 (giocato in Georgia)

V5-0 - Moldavia, V2-0 - Cipro, V4-0 - Georgia

Turno elite: primo posto Gruppo 1 (giocato in Slovenia)

G1-1 - Slovenia, V2-1 - Kosovo, V2-1 - Austria

Miglior marcatore qualificazioni: Yarek Gasiorowski 4

Secondo posto Gruppo B

V2-1 - Danimarca, G1-1 - Turchia, G2-2 - Francia

Migliori marcatori fase finale: Chema Andrés, Yarek Gasiorowski, Iker Bravo, Dani Rodríguez, Wassim Keddari, Pol Fortuny 1

2022/23: semifinali

Miglior piazzamento Under 19: campione (2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019)

Finali precedenti: V8 S1