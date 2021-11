Turno di qualificazione EURO Under 19 2021/22: riepilogo

Il turno di qualificazione dei Campionati Europei UEFA Under 19 del 2021/22 ha dato il via al cammino verso la fase finale in Slovacchia.

Il turno di qualificazione si è concluso martedì. Il torneo è ripreso dopo la sospensione del 2019/20 e la cancellazione della scorsa edizione per la pandemia COVID-19.

Qualificate al turno elite Armenia, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ungheria, Islanda, Israele, Italia, Olanda, Norvegia, Portogallo (testa di serie), Repubblica d'Irlanda, Romania, Russia, Scozia (miglior terza), Serbia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina

• Le prime due classificate di ogni girone, più la terza con i risultati migliori contro le prime due del proprio girone, raggiungeranno la testa di serie Portogallo nel turno elite che si giocherà nella primavera 2022.



• I padroni di casa della Slovacchia sono qualificati di diritto alla fase finale, in programma dal 18 giugno all'1 luglio.

Gruppo 1

Qualificate al turno elite: Inghilterra, Svezia (nazione ospitante)

Altre squadre del girone: Svizzera, Andorra

Gruppo 2

Qualificate al turno elite: Russia, Germania

Altre squadre del girone: Grecia (nazione ospitante), Isole Faroe

Gruppo 3

Qualificate al turno elite: Ungheria (nazione ospitante), Austria

Altre squadre del girone: Bielorussia, Estonia

Gruppo 4

Qualificate al turno elite: Olanda, Israele (nazione ospitante)

Altre squadre del girone: Cipro, Moldavia

Gruppo 5

Qualificate al turno elite: Ucraina, Finlandia

Altre squadre del girone: Polonia (nazione ospitante), Malta

Gruppo 6

Qualificate al turno elite: Bosnia ed Erzegovina, Repubblica d'Irlanda

Altre squadre del girone: Montenegro, Bulgaria (nazione ospitante)

Gruppo 7

Qualificate al turno elite: Francia, Serbia

Altre squadre del girone: Albania (nazione ospitante), Macedonia del Nord

Gruppo 8

Qualificate al turno elite: Belgio, Spagna

Altre squadre del girone: Azerbaigian, Lussemburgo (nazione ospitante)

Gruppo 9

Qualificate al turno elite: Turchia (nazione ospitante), Romania

Altre squadre del girone: Lettonia, San Marino

Gruppo 10

Qualificate al turno elite: Georgia, Norvegia (nazione ospitante)

Altre squadre del girone: Galles, Kosovo

Gruppo 11

Squadre: Croazia (nazione ospitante), Armenia

Altre squadre del girone: Scozia, Gibilterra

Gruppo 12​

Qualificate al turno elite: Italia, Islanda

Altre squadre del girone: Lituania, Slovenia (nazione ospitante)

Gruppo 13

Qualificate al turno elite: Danimarca, Repubblica Ceca (nazione ospitante)

Altre squadre del girone: Irlanda del Nord, Kazakistan