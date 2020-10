EURO Under-19 cancellato

Alla luce della non risolta situazione epidemiologica in Europa e le difficoltà nel viaggiare, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di cancellare il Campionato Europeo UEFA Under 19 - la fase finale era in programma in Irlanda del Nord.

Visto che l'edizione 2019/20 serviva anche come torneo di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 - in programma in Indonesia dal 20 maggio al 12 giugno - si è deciso che le squadre europee partecipanti saranno quelle che occupano le cinque migliori posizioni nel ranking UEFA per coefficienti del turno di qualificazione per la stagione 2019/20.



In ordine alfabetico le squadre europee che parteciperanno al Mondiale FIFA Under 20 saranno Francia, Inghilterra, Italia, Paesi Bassi e Portogallo.

Campionati Europei UEFA Under 19 2020-22

L'introduzione del nuovo format recentemente approvato, con le squadre suddivise in tre leghe differenti con promozioni e retrocessioni ed un torneo finale a otto squadre nell'estate 2022, è stata posticipata all'edizione 2021-23 della competizione. Di conseguenza ci sarà un Campionato Europeo UEFA Under 19 2021/22.