Dove guardare EURO Under 19

Il Campionato Europeo Under 19 UEFA verrà trasmesso in TV non solo Europa, ma in tutto il mondo, grazie alle emittenti partner della UEFA. Inoltre, gli highlights di tutte le partite trasmesse in TV saranno disponibili su UEFA.com e UEFA.tv (YouTube).

Partite trasmesse in TV



Tutte le partite della Finlandia nella fase a gironi

Tutte le partite della Francia nella fase a gironi

Tutte le partite dell'Italia nella fase a gironi

Tutte le partite della Norvegia nella fase a gironi

Tutte le partite del Portogallo nella fase a gironi

Tutte le partite dell'Inghilterra nella fase a gironi

Entrambe le semifinali

Finale

Emittenti parnter



Bosnia-Erzegovina, Serbia, Slovenia: Sportklub (semifinali, finale)

Cina: Shankai (www.ssports.com)

Finlandia: YLE (tutte le partite della Finlandia, semifinali e finale su TV2, TV1 o Teema)



Francia: L'Equipe

Germania: Sport1

Israele: Charlton

Italia: RAI (tutte le partite dell'Italia in diretta o in differita, una semifinale e la finale su RaiSport + HD)

America Latina: ESPN Play



Medio Oriente e Nordafrica: beIn Sports

Portogallo: Sport TV (tutte le partite del Portogallo, semifinali, finale)

Regno Unito, Repubblica d'Irlanda: Sky Sports (gare fase a gironi di Inghilterra e Francia, semifinali, finale)

USA: ESPN/Univision

Streaming su UEFA.com/UEFA.tv (YouTube)



Tutte le nazioni non elencate sopra

Bosnia-Erzegovina, Serbia, Slovenia

Finlandia