Mbappé ricorda il trionfo della sua Francia Under 19

La Francia non è riuscita a qualificarsi alla fase finale di questa estate per difendere il titolo dell'anno scorso, ma gli effetti di quel trionfo si sentono ancora oggi. Chiedete a Kylian Mbappé che lo scorso luglio era agli albori della sua carriera quando è andato con la spedizione francese in Germania, e oggi è un protagonista della UEFA Champions League e titolare in nazionale maggiore.

Mbappé ai Campionati Europei UEFA Under 19 del 2016 ha formato una coppia d'attacco letale con Jean-Kévin Augustin. I due hanno segnato complessivamente 11 reti conducendo per mano la Francia al suo terzo titolo. Mbappé, autore di cinque di questi gol, non si è praticamente mai fermato da allora disputando una stagione da protagonista assoluto col Monaco in UEFA Champions League e Ligue 1.

"È stata la mia prima competizione internazionale. È stata molto importante a livello personale perché rappresentavo la mia nazione, e questo è un qualcosa di inestimabile", ha spiegato Mbappé. "In quei momenti riesci a dimostrare tutto il tuo amore per la nazione, e la vittoria ci ha reso davvero orgogliosi. Avevamo un gruppo fantastico con molti giocatori di qualità. Penso che abbiamo meritato di vincere".

La vittoria per 4-0 nella finale contro l'Italia - margine più ampio di sempre in una finale della competizione U19 - è stata festeggiata ampiamente dal francese che a marzo è tornato nuovamente a festeggiare per la sua prima convocazione in nazionle maggiore per una partita contro la Spagna.

Memorabile è stato anche il bottino di sei gol in UEFA Champions League che hanno condotto il Monaco a un passo dalla finale. La Francia ha un rapporto particolare con EURO U19 che è sempre stato un trampolino di lancio per i giovani talenti più promettenti.

Hugo Lloris ha giocato nella nazionale francese che ha vinto la competizione U19 del 2005, mentre Antoine Griezmann e Lacazette sono stati i protagonisti della vittoria del 2010, mentre la competizione del 2016 ha visto nascere la nuova stella Mbabbé.

Il 2016/17 è volato per Mbappé che ha comprensibilmente giocato l'intera stagione con un sorriso stampato sul volto. "Andare ad allenarmi la mattina è una vera goduria. Il tempo è letteralmente volato da EURO a oggi", ha ammesso il giovane francese. "È stata una stagione davvero fantastica".

