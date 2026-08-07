Fase finale di EURO Under 17 2027 in Lettonia: informazioni sul torneo

La Lettonia ospita la fase finale del Campionato Europeo UEFA Under 17, in programma dal 24 maggio al 6 giugno.

Ai padroni di casa si aggiungeranno le sette squadre che si qualificheranno con il secondo turno di qualificazione. Il sorteggio è previsto per l'8 aprile.

Si tratta della prima volta che la Lettonia ospita la fase finale di un torneo di calcio UEFA. Tuttavia, la Lettonia ha già ospitato Futsal EURO Under 19 nel 2019 e ha co-ospitato UEFA Futsal EURO 2026 a Riga, nella stessa sede che ha anche ospitato la fase finale della UEFA Futsal Champions League del 2022.

Chi ha vinto EURO Under 17?

Fase finale a otto squadre (Paese ospitante)

2026: Italia (Estonia)

2025: Portogallo (Albania)

Fase finale a 16 squadre

2024: Italia (Cipro)

2023: Germania (Ungheria)

2022: Francia (Israele)

2020 & 2021: edizioni cancellate

2019: Paesi Bassi (Irlanda)

2018: Paesi Bassi (Inghilterra)

2017: Spagna (Croazia)

2016: Portogallo (Azerbaigian)

2015: Francia (Bulgaria)

Fase finale a otto squadre

﻿2014: Inghilterra (Malta)

2013: Russia (Slovacchia)

2012: Paesi Bassi (Slovenia)

2011: Paesi Bassi (Serbia)

2010: Inghilterra (Liechtenstein)

2009: Germania (Germania)

2008: Spagna (Turchia)

2007: Spagna (Belgio)

2006: Russia (Lussemburgo)

2005: Turchia (Italia)

2004: Francia (France)

2003: Portogallo (Portogallo)

Fase finale a 16 squadre

2002: Svizzera (Danimarca)