L'Italia vince EURO U17 2024: in breve

L'Italia ha vinto il titolo europeo Under 17 per la prima volta battendo il Portogallo per 3-0 a Limassol.

Dopo aver perso le tre finali precedenti in questa categoria e vinto l'edizione inaugurale del vecchio EURO Under 16 nel 1982, l'Italia ha battuto il Portogallo con due gol di Francesco Camarda (votato Giocatore del Torneo) e ha tenuto la porta inviolata per la quarta volta in sei partite.

Rodrigo Mora del Portogallo è stato invece il capocannoniere con cinque gol in questo torneo, l'ultimo a 16 squadre (format in vigore dal 2014/15). Dall'edizione 2024/25, la fase finale tornerà a otto squadre, nell'ambito di una modifica che prevede una nuova fase di qualificazione e ogni anno porterà alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 a 48 squadre.

Riepilogo Campione: Italia

Vicecampione: Portogallo

Semifinaliste: Danimarca, Serbia

Quarti di finale: Austria, Cechia, Inghilterra, Polonia Giocatore del torneo: Francesco Camarda (Italia)

Miglior marcatore: Rodrigo Mora (Portogallo)

Highlights finale: Italia - Portogallo 3-0

Migliori marcatori

Fase finale



5 Rodrigo Mora (Portogallo)

4 Oghenetejiri Adejenughure (Austria)

4 Francesco Camarda (Italia)

4 Mihajlo Cvetković (Serbia)

4 Michael Izunwanne (Polonia)

4 Mikey Moore (Inghilterra)

4 Ondřej Penxa (Cechia)

Stagione (comprese le qualificazioni)

8 Francesco Camarda (Italia)

8 Mikey Moore (Inghilterra)

7 Oghenetejiri Adejenughure (Austria

7 Jakub Adkonis (Polonia)

7 Adrián Arnuncio (Spagna)

7 Rodrigo Mora (Portogallo)

7 Gabriel Silva (Portogallo)

Guarda l'Italia alzare il trofeo EURO U17

L'Italia ha vinto la finale di EURO U17 al quarto tentativo dopo aver perso nel 2013, 2018 e 2019. Ha vinto il primo titolo Under 16 nel 1982.

Il Portogallo ha perso la finale di EURO U17 per la prima volta dopo aver vinto nel 2003 e 2016 contro la Spagna.

L'Italia è la decima vincitrice in 21 edizioni di EURO U17 (dal 2001/02) dopo Paesi Bassi (4), Francia (3), Spagna (3), Inghilterra (2), Germania (2), Portogallo (2), Russia (2), Svizzera (1) e Turchia (1)

Rodrigo Mora è stato il capocannoniere della fase finale con cinque gol. Il giocatore del Porto era già stato capocannoniere della UEFA Youth League 2023/24 con otto reti. Finora, solo un giocatore aveva segnato più gol in una competizione UEFA per nazionali e club nella stessa stagione: Joel Queirós, con il Portogallo a UEFA Futsal EURO 2010 e con il Benfica nella vittoria in Coppa UEFA di futsal 2009/10.

Il Portogallo è diventato la prima squadra a recuperare due gol e vincere una partita a eliminazione diretta di EURO U17, la semifinale contro la Serbia (3-2). Alla fase finale di EURO U17, un risultato simile era stato raggiunto solo una volta ma nella fase a gironi.

Cipro è diventato la 42ª federazione UEFA a esordire alla fase finale U17. L'Albania sarà la 43ª quando ospiterà la fase finale del 2025.

Highlights semifinale EURO U17: Serbia - Portogallo 2-3

Tutti i risultati

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Mercoledì 5 giugno

Italia - Portogallo 3-0 (Limassol Stadium, Limassol)

Domenica 2 giugno

Serbia - Portogallo 2-3 (AEK Arena, Larnaca)

Danimarca - Italia 0-1 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Giovedì 30 maggio

Portogallo - Polonia 2-1 (Antonis Papadopoulous Stadium, Larnaca)

Italia - Inghilterra 1-1 (5-4 dcr) (AEK Arena, Larnaca)

Mercoledì 29 maggio

Cechia - Danimarca 1-1 (3-5 dcr) (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Austria - Serbia 2-3 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights quarti di finale EURO U17: Italia - Inghilterra 1-1 (5-4 dcr)

FASE A GIRONI

Lunedì 27 maggio

Gruppo C:

Svezia - Italia 1-2 (Tasos Markou Paralimni Municipal, Paralimni)

Polonia - Slovacchia 4-0 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Gruppo D:

Portogallo - Francia 1-2 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Inghilterra - Spagna 3-1 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Inghilterra - Spagna 3-1

Domenica 26 maggio

Gruppo A:

Ucraina - Cipro 2-0 (AEK Arena, Larnaca)

Cechia - Serbia 4-3 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Gruppo B:

Austria - Danimarca 4-0 (Tasos Markou Paralimni Municipal, Paralimni)

Galles - Croazia 1-1 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Highlights fase a gironi EURO U17: Cechia - Serbia 4-3

Highlights fase a gironi EURO U17: Portogallo - Inghilterra 4-1

Venerdì 24 maggio

Gruppo C:

Italia - Slovacchia 2-0 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Svezia - Polonia 2-2 (AEK Arena, Larnaca)

Gruppo D:

Portogallo - Inghilterra 4-1 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Francia - Spagna 1-0 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Guarda lo splendido gol dalla distanza di Petros Ioannou (Cipro) a EURO U17

Giovedì 23 maggio

Gruppo A:

Ucraina - Cechia 1-3 (Tasos Markou Paralimni Municipal, Paralimni)

Cipro - Serbia 1-3 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Gruppo B:

Danimarca - Croazia 2-2 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Austria - Galles 3-0 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Martedì 21 maggio

Gruppo C:

Slovacchia - Svezia 0-0 (Tasos Markou Paralimni Municipal, Paralimni)

Italia - Polonia 2-0 (AEK Arena, Larnaca)

Gruppo D:

Spagna - Portogallo 1-2 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Francia - Inghilterra 0-4 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Lunedì 20 maggio

Gruppo A:

Serbia - Ucraina 1-0 (Tasos Markou Paralimni Municipal, Paralimni)

Cipro - Cechia 0-5 (AEK Arena, Larnaca)

Gruppo B:

Danimarca - Galles 2-0 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Croazia - Austria 0-0 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Albo d'oro

Under 17



2024: Italia (nazione ospitante: Cipro)

2023: Germania (Ungheria)

2022: Francia (Israele)

2019: Paesi Bassi (Repubblica d'Irlanda)

2018: Paesi Bassi (Inghilterra)

2017: Spagna (Croazia)

2016: Portogallo (Azerbaigian)

2015: Francia (Bulgaria)

2014: Inghilterra (Malta)

2013: Russia (Slovacchia)

2012: Paesi Bassi (Slovenia)

2011: Paesi Bassi (Serbia)

2010: Inghilterra (Liechtenstein)

2009: Germania (Germania)

2008: Spagna (Turchia)

2007: Spagna (Belgio)

2006: Russia (Lussemburgo)

2005: Turchia (Italia)

2004: Francia (Francia)

2003: Portogallo (Portogallo)

2002: Svizzera (Danimarca)



Highlights fase a gironi EURO U17: Francia - Inghilterra 0-4

Under 16



2001: Spagna (nazione ospitante: Inghilterra)

2000: Portogallo (Israele)

1999: Spagna (Cechia)

1998: Repubblica d'Irlanda (Scozia)

1997: Spagna (Germania)

1996: Portogallo (Austria)

1995: Portogallo (Belgio)

1994: Turchia (Repubblica d'Irlanda)

1993: Polonia (Turchia)

1992: Germania (Cipro)

1991: Spagna (Svizzera)

1990: Cecoslovacchia (Germania Est)

1989: Portogallo (Danimarca)

1988: Spagna (Spagna)

1987: non premiato (Francia) – Italia squalificata per aver schierato un giocatore non idoneo

1986: Spagna (Grecia)

1985: Unione Sovietica (Ungheria)

1984: Germania Ovest (Germania Ovest)

1982: Italia (Italia)



Titoli (solo U17)



Paesi Bassi 4

Francia 3

Spagna 3

Inghilterra 2

Germania 2

Portogallo 2

Russia 2

Italia 1

Svizzera 1

Turchia 1

Titoli (U17 e U16)



Spagna 9

Portogallo 6

Germania 4 (incl. Germania Ovest)

Paesi Bassi 4

Francia 3

Russia 3 (incl. Unione Sovietica)

Inghilterra 2

Italia 2

Turchia 2

Cecoslovacchia 1

Polonia 1

Repubblica d'Irlanda 1

Svizzera 1

Presenze in finale (solo U17)



Paesi Bassi 8

Spagna 7

Francia 6

Germania 5

Inghilterra 4

Italia 4

Portogallo 3

Russia 2

Cechia 1

Svizzera 1

Turchia 1

Presenze in finale (U17 e U16)



Spagna 15

Germania 9 (incl. Germania Ovest)

Francia 8

Italia 8

Paesi Bassi 8

Portogallo 8

Russia 5 (incl. Unione Sovietica)

Inghilterra 4

Cechia 3 (incl. Cecoslovacchia)

Polonia 2

Turchia 2

Austria 1

Danimarca 1

Germania Est 1

Grecia 1

Repubblica d'Irlanda 1

Svizzera 1

Jugoslavia 1

Presenze in semifinale (solo U17)



Paesi Bassi 11

Spagna 11

Inghilterra 9

Francia 9

Germania 8

Italia 6

Portogallo 6

Turchia 4

Belgio 3

Russia 3

Danimarca 2

Polonia 2

Serbia 2

Svizzera 2

Austria 1

Croazia 1

Cechia 1

Georgia 1

Scozia 1

Slovacchia 1

Svezia 1



Presenze in semifinale (U17 e U16)



Spagna 22

Francia 16

Germania 16 (incl. Germania Ovest)

Portogallo 14

Inghilterra 11

Italia 11

Paesi Bassi 11

Russia 7 (incl. Unione Sovietica)

Turchia 6

Cechia 5 (incl. Cecoslovacchia)

Polonia 5

Serbia 5 (incl. Jugoslavia)

Germania Est 4

Grecia 4

Austria 3

Belgio 3

Danimarca 3

Svizzera 3

Croazia 2

Finlandia 1

Georgia 1

Israele 1

Repubblica d'Irlanda 1

Scozia 1

Slovacchia 1

Svezia 1

Ucraina 1

Presenze alla fase finale U17

16 Inghilterra, Spagna

15 Francia, Paesi Bassi

14 Germania

12 Italia

11 Portogallo

10 Serbia (incl. Jugoslavia/Serbia e Montenegro),

9 Svizzera

8 Belgio, Turchia

7 Austria, Cechia, Danimarca, Scozia, Ucraina

6 Croazia, Ungheria, Repubblica d'Irlanda, Svezia

5 Polonia

4 Israele, Russia, Slovenia

3 Bosnia ed Erzegovina, Grecia, Islanda

2 Bulgaria, Georgia, Lussemburgo, Norvegia, Slovacchia, Galles

1 Azerbaigian, Bielorussia, Cipro, Isole Faroe, Finlandia, Malta, Moldavia, Irlanda del Nord, Romania

Per le squadre in grassetto è compresa la fase finale del 2024. I dati dell'Italia non comprendono l'edizione 1987. Torneo non disputato nel 1983, 2020 e 2021.