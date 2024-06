Francesco Camarda è il Player of the Tournament dei Campionati Europei UEFA Under 17 2024

Il panel di Osservatori Tecnici UEFA ha scelto Francesco Camarda come Player of the Tournament dei Campionati Europei UEFA Under 17 2024.

Camarda è arrivato alle fasi finali accompagnato da una solida reputazione, avendo segnato non meno di 500 gol a livello giovanile con il Milan ed essendo diventato, a novembre, il più giovane esordiente di sempre in Serie A all'età di 15 anni e 260 giorni. Ha subito rafforzato questa fama andando a segno due volte nella fase a gironi, contro Slovacchia e Svezia, e dimostrandosi una costante minaccia in fase offensiva.

Nei quarti Camarda ha trasformato il rigore decisivo nella serie finale contro l'Inghilterra, ma il meglio lo ha conservato per la finale, con la doppietta che ha regalato all'Italia il successo 3-0 contro il Portogallo e il suo primo titolo a EURO Under 17. L'attaccante azzurro ha chiuso la classifica marcatori delle fasi finali al secondo posto a un gol di distanza da Rodrigo Mora, ma è stato il miglior realizzatore della stagione, comprese le qualificazioni, con un bottino di otto reti insieme all'inglese Mikey Moore.