Italia - Portogallo 3-0: è trionfo a EURO Under 17

Per la prima volta nella sua storia, l'Italia trionfa ai Campionati Europei UEFA Under 17. Nella finale di Limassol, gli Azzurrini non lasciano scampo al Portogallo, regolato con un netto 3-0 grazie ai gol di Federico Coletta e Francesco Camarda (doppietta).

I momenti chiave 7' Coletta a segno di testa su cross di Cama

16' Camarda raddoppia su azione personale

50' Mosconi imbecca Camarda per il tris

La partita in breve: dominio Italia

L'Italia, scesa con una formazione invariata rispetto alla vittoria in semifinale contro la Danimarca, attacca fin dall'inizio e sia Mattia Mosconi che Camarda vanno vicini al gol prima dell'effettivo vantaggio che matura dopo 7': Cristian Cama va al cross dalla sinistra e Coletta si fa trovare pronto a centro area per la deviazione vincente di testa.

Camarda sfiora il raddoppio su un errore della difesa lusitana, con Diogo Ferreira che fa buona guardia. Il portiere lusitano, tuttavia, non può nulla quando l'attaccante del Milan riceve palla sulla sinistra da Cama, entra in area, salta un avversario e piazza il pallone in rete da posizione defilata.

Francesco Camardafirma il 2-0 SPORTSFILE

Il Portogallo prova a reagire nel finale di primo tempo, con Rodrigo Mora e Geovany Quenda, ma è ancora l'Italia a colpire in avvio di ripresa: Mattia Mosconi imbecca Camarda in area e l'attaccante cala il tris, regalandosi la personale doppietta.

È il gol che di fatto chiude la sfida, nonostante il triplice fischio sia ancora lontano: il Portogallo non ha la forza di rientrare in partita e gli Azzurrini controllano senza affanni prima di festeggiare uno storico trionfo, il primo per l'Italia a livello Under 17.

Formazioni

Italia: Pessina; Benjamin, Verda, Natali, Cama (Lauricella 79'); Sala (Lontani 79'); Coletta, Liberali (Martini 70'), Di Nunzio (Garofalo 70'); Camarda (Campaniello 90'), Mosconi

Portogallo: Diogo Ferreira; Edgar Mota, Rui Silva, Rafael Mota, Martim Cunha; Rodrigo Mota, Eduardo Felicíssimo (David Daiber 71'), João Simões (Tiago Ferreira 63'); Geovany Quenda (João Trovisco 71'), Gabriel Silva (Afonso Patrão 63'), Eduardo Fernandes (Cardoso Varela 63')

Francesco Camarda ha segnato una doppietta in finale SPORTSFILE

Statistiche

L'Italia ha vinto la sua prima finale di EURO U17 al quarto tentativo, dopo aver perso quelle del 2013, 2018 e 2019 (pur avendo trionfato nell'edizione inaugurale di EURO U16 nel 1982).

Il Portogallo ha perso per la prima volta una finale di EURO U17, dopo aver battuto la Spagna sia nel 2003 che nel 2016.

L'Italia ha collezionato quattro clean sheet su sei gare alle fasi finali, subendo appena due gol in sei partite.

Rodrigo Mora ha chiuso le fasi finali da capocannoniere con cinque gol, uno in più di sei giocatori tra cui Camarda (che è stato capocannoniere della stagione, qualificazioni incluse, con otto gol, insieme all'inglese Mikey Moore).

