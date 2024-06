Anteprima finale UEFA EURO Under 17 EURO: Italia - Portogallo

L'Italia affronta il Portogallo mercoledì allo stadio di Limassol di Cipro nella finale dei Campionati Europei UEFA Under 17.

Guida alla partita

Un grande classico delle finali EURO U19 (dove Italia e Portogallo si sono affrontate tre volte, l'ultima l'anno scorso) adesso si giocherà anche a livello U17. L'Italia si presenta alla finale dopo le vittorie contro Polonia, Slovacchia e Svezia nel proprio girone e il successo per 1-0 sulla Danimarca che sta stretto agli Azzurri per la mole di gioco prodotto.

Solo l'Inghilterra, nei quarti di finale, ha impensierito l'Italia, quando il superbo gol di Mattia Liberali e la gran giornata di Alessandro Longoni sono valsi la vittoria ai calci di rigore per gli Azzurrini. Il Portogallo di João Santos invece nella fase a gironi ha battuto l'Inghilterra per 4-1, poi ha vinto in rimonta per 2-1 contro la Spagna e perso 2-1 contro la Francia, passando come prima di un girone che molti consideravano composto da quattro potenziali campioni.

Highlights EURO U17: Serbia - Portogallo 2-3

Il Portogallo ha poi superato la Polonia per 2-1 nei quarti di finale, ma all'intervallo della semifinale era sotto per 2-0 contro la Serbia. Un autogol ha ridotto lo svantaggio, ma il risultato era ancora di 2-1 al 90° minuto, quando Rodrigo Mora ha pareggiato (balzando al primo posto della classifica marcatori della fase finale), poi João Trovisco ha segnato la rete decisiva con un colpo di testa negli ultimi secondi della gara. È stata la prima volta in una partita a eliminazione diretta di EURO U17 che una squadra ha vinto dopo essere andata sotto di due gol.

Rodrigo Mora è entrato nella storia l'anno scorso, all'età di 15 anni e 255 giorni, con il Porto B di seconda divisione, diventando il più giovane debuttante professionista di sempre nel suo Paese. In questa stagione, invece, Francesco Camarda ha battuto il record della Serie A a 15 anni e 260 giorni, quando è sceso in campo per il Milan contro la Fiorentina.

La terna arbitrale della finale di EURO U17 Il bulgaro Radoslav Gidzhenov arbitrerà la finale, coadiuvato dal connazionale Petar Mitrev e dal cipriota Kyriakos Sokratous. Menelaos Antoniou, anch'egli bulgaro, sarà il quarto uomo. Tra i precedenti arbitri di finali di EURO U17 figurano Halil Umut Meler (2018) e Ivan Kružliak (2012), entrambi in lista per UEFA EURO 2024. Due arbitri di finali di EURO U17 hanno poi diretto finali di EURO senior: Björn Kuipers (2006 e poi 2020) e Roberto Rosetti (2002 e poi 2008).

Le parole dal campo

Massimiliano Favo, Ct Italia: "Siamo felici di giocare la finale contro il Portogallo. Speriamo che ci siano tanti tifosi come [nella semifinale]. In finale speriamo che vinca la squadra migliore".

Cristian Cama, difensore Italia: "Ci aspetta una grande finale con il Portogallo, ma non abbiamo paura: possiamo giocarcela con chiunque".

Dove guardarla: TV/streaming

João Santos, Ct Portogallo: "Era un sogno che volevamo realizzare e ora siamo giunti alla fine di questo percorso con la possibilità di trasformare il sogno in realtà".

João Trovisco, attaccante Portogallo: “È una sensazione incredibile essere in finale. Siamo felici".

Semifinale EURO U17: Danimarca - Italia 0-1

Conosciamo le finaliste

Statistiche

L'Italia ha vinto le ultime quattro semifinali di EURO U17, ma ha perso tutte e tre le precedenti finali, nel 2013, 2018 e 2019. Gli Azzurrini hanno vinto il primo titolo EURO U16 nel 1982.

Il Portogallo ha vinto entrambe le precedenti finali di EURO U17, nel 2003 e nel 2016 contro la Spagna. Compresi gli EURO U16, il Portogallo ha sei titoli, dietro solo alla Spagna a quota nove.

L'Italia potrebbe diventare il decimo campione diverso nelle 21 edizioni di EURO U17 (dal 2001/02) dopo Paesi Bassi (4), Francia (3), Spagna (3), Inghilterra (2), Germania (2), Portogallo (2), Russia (2), Svizzera (1) e Turchia (1).

Il portoghese Rodrigo Mora è il capocannoniere della fase finale con cinque gol, mentre nessun altro giocatore della sua squadra o dell'Italia ne ha più di due. Il giocatore del Porto era già stato capocannoniere della UEFA Youth League 2023/24 con otto gol.

Francesco Camarda, Mattia Liberali ed Emanuele Sala hanno disputato la finale di UEFA Youth League di quest'anno con il Milan.

L'Italia ha subito solo due gol nelle sue cinque partite della fase finale di Cipro, e ha anche ottenuto tre clean sheet nelle sei partite di qualificazione.