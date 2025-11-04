Le ultime sul Percorso Campioni di UEFA Youth League: AZ e Genk al terzo turno
martedì 4 novembre 2025
Intro articolo
Gli ex campioni dell'AZ Alkmaar e Genk si sono qualificate al terzo turno, mentre mercoledì si decideranno le altre qualificate.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League è in corso. Al momento si sono qualificati al terzo e ultimo turno (con gare d'andata e ritorno) gli ex campioni dell'AZ Alkmaar e il Genk. Le altre qualificate si decideranno mercoledì.
Il sorteggio per il terzo e ultimo turno di questo percorso è già fissato. Dal terzo turno usciranno le dieci qualificate ai sedicesimi di finale. Dopo le due gare di ritorno di martedì, il Genk si è guadagnato la qualificazione contro una tra HJK Helsinki e Trabzonspor (vicecampione 2024/25), mentre l'AZ, vincitore dell'edizione 2022/23 e semifinalista nella passata stagione, si è qualificato per il terzo turno dove affronterà una tra Skënderbeu e Aston Villa.
Nelle gare di mercoledì, Porto (ex vincitore), Nantes (ex semifinalista) e Midtjylland (specialista del percorso Campioni) proveranno a difendere il vantaggio dell'andata. L'HJK Helsinki ha segnato al 90' il 2-2 contro i vice campioni 2024/25 del Trabzonspor.
In tutto partecipano a questo percorso 50 club, ma solo 10 raggiungeranno le prime 22 squadre del percorso UEFA Champions League ai sedicesimi di finale. Venti squadre hanno partecipato al primo turno con l'obiettivo di raggiungere le 30 del secondo turno, tra cui gli ex campioni dell'AZ Alkmaar e il Porto.
Tra le squadre che hanno superato il primo turno ci sono alcune esordienti come KA Akureyri, Shelbourne, Skënderbeu e Víkingur (grazie a una rimonta nel ritorno, che ha permesso alle Isole Faroe di ottenere il primo successo in questa competizione prima di uscire nel secondo turno col Genk), mentre anche la Dinamo Tbilisi ha superato un turno per la prima volta.
Un altro volto nuovo della competizione, il Larne, invece, ha visto svanire il suo sogno contro il Racing Union Luxembourg, che ha ribaltato il passivo di due gol dell'andata e ha vinto ai rigori qualificandosi alla sfida contro il Köln. I Lincoln Red Imps (usciti contro l'AZ) hanno ottenuto le prime vittorie di Gibilterra nella UEFA Youth League, grazie al successo contro i Naxaar Lions in casa e in trasferta.
Calendario e risultati secondo turno
Orari CET
Ritorno
Martedì 4 novembre
Genk - Víkingur 3-1 (tot.: 11-1)
Lincoln Red Imps - AZ Alkmaar 0-5 (tot.: 0-9)
Mercoledì 5 Novembre
Crvena Zvezda - Baník Ostrava (13:00, andata 0-0)
FCSB - Lokomotiva Zagreb (13:00, andata 3-2)
Sabah - Nantes (14:00, andata 0-5)
2 Korriuku - Hibernian (13:00, andata 0-4)
Aston Villa - Skënderbeu (14:00, andata 1-1)
Dinamo Tbilisi - AEK Larnaca (15:00, andata 4-3)
Fiorentina - Legia Warszawa (15:00, andata 1-4)
Maccabi Haifa - Austria Wien (15:30, andata 1-1)
Porto - Bravo (16:00, andata 4-0)
Real Betis - Basel (16:00, andata 2-3)
Trabzonspor - HJK Helsinki (16:00, andata 2-2)
PAOK - KA Akureyri (16:30, andata 2-0)
Puskás Akadémia - Brann (16:30, andata 1-1)
Ludogorets - Dinamo-Minsk (17:00, andata 1-0)
Budućnost Podgorica - Midtjylland (17:00, andata 0-3)
Köln - Racing Union Luxembourg (18:00, andata 3-0)
Brommapojkarna - Dynamo Kyiv (18:00, andata 0-1)
Shelbourne - Žilina (20:45, andata 2-2)
Sabato 1 novembre
Giovedì 23 ottobre
HJK Helsinki - Trabzonspor 2-2
Mercoledì 22 ottobre
Legia Warszawa - Fiorentina 4-1
Lokomotiva Zagreb - FCSB 2-3
Dynamo Kyiv - Brommapojkarna 1-0
AEK Larnaca - Dinamo Tbilisi 3-4
Midtjylland - Budućnost Podgorica 3-0
Baník Ostrava - Crvena Zvezda 0-0
Austria Wien - Maccabi Haifa 1-1
KA Akureyri - PAOK 0-2
Žilina - Shelbourne 2-2
Nantes - Sabah 5-0
Bravo - Porto 0-4
Brann - Puskás Akadémia 1-1
Racing Union Luxembourg - Köln 0-3
Basel - Real Betis 3-2
Hibernian - 2 Korriku 4-0
Víkingur - Genk 0-8
Martedì 21 ottobre
Skënderbeu - Aston Villa 1-1
AZ Alkmaar - Lincoln Red Imps 4-0
Guida alle squadre
- Nel secondo turno, AEK Larnaca, Baník Ostrava, Bravo, Brommapojkarna e Fiorentina faranno tutte il loro debutto nella competizione.
- KA Akureyri, Shelbourne, Skënderbeu e Víkingur hanno vinto le sfide del primo turno al loro esordio nella competizione. Il Víkingur ha regalato la prima vittoria alle Isole Faroe in UEFA Youth League.
- Austria Wien e FCSB partecipano per la prima volta dalla stagione inaugurale 2013/14
- Nel secondo turno iniziano anche i vicecampioni 2024/25 Trabzonspor e gli ex vincitori AZ Alkmaar e Porto. Il Trabzonspor ha raggiunto la finale la scorsa stagione attraverso il percorso dei campioni nazionali, così come fece l’AZ quando vinse la competizione nel 2022/23.
- Il Midtjylland ha superato il percorso dei campioni nazionali sette volte su sette partecipazioni.
- Come il Trabzonspor, anche le squadre che entrano al secondo turno — AZ, Dynamo Kyiv, Lokomotiva Zagabria, Midtjylland, Puskás Akadémia e Real Betis — hanno tutte partecipato al primo percorso dei campioni nazionali in questo formato nella scorsa stagione.
- FCSB, Köln e Sabah cercheranno di superare questa fase per la prima volta.
- Dinamo-Minsk ha eliminato il Ludogorets in questa fase nel 2023/24.
Accoppiamenti terzo turno
Dinamo-Minsk / Ludogorets - AEK Larnaca/ Dinamo Tbilisi
Bravo / Porto - Basel / Real Betis
Austria Wien / Maccabi Haifa - Nantes / Sabah
Baník Ostrava / Crvena Zvezda - Žilina / Shelbourne
Racing Union Lussemburgo / Köln - Midtjylland / Budućnost Podgorica
HJK Helsinki / Trabzonspor - Genk / Víkingur
KA Akureyri / PAOK - Legia Warszawa / Fiorentina
Lokomotiva Zagreb / FCSB - Brann / Puskás Akadémia
Dynamo Kyiv / Brommapojkarna - Hibernian / 2 Korriku
Skënderbeu / Aston Villa - AZ Alkmaar
Date programmate: 26 novembre e 10 dicembre 2025
Calendario primo turno
Mercoledì 1 ottobre
KA Akureyri - Jelgava 1-0 (tot.: 3-2)
Rabotnicki - Shelbourne 1-7 (tot.: 1-12)
Skënderbeu - Inter Escaldes 5-0 (tot.: 15-0)
HJK Helsinki - Be1 NFA 4-0 (tot.: 5-1)
Dinamo Tbilisi - Zrinjski 3-0 (tot.: 4-1)
Racing Union Lussemburgo - Larne 3-1 (tot.: 3-3, vittoria Racing Union 5-4 dcr)
Lincoln Red Imps - Naxxar Lions 4-1 (tot.: 6-1)
Víkingur - Narva Trans 4-1 (tot.: 4-2)
Martedì 30 settembre
Dinamo-Minsk - Ordabasy 2-0 (tot: 3-1)
Budućnost Podgorica - Haverfordwest County 2-1 (tot: 5-3)
Andata
Venerdì 26 settembre
Giovedì 18 settembre
Narva Trans - Víkingur 1-0 Ordine degli incontri invertito rispetto al sorteggio
Inter Escaldes - Skënderbeu 0-10
Jelgava - KA Akureyri 2-2
Naxxar Lions - Lincoln Red Imps 0-2
Be1 NFA - HJK Helsinki 1-1
Zrinjski Mostar - Dinamo Tbilisi 1-1
Larne - Racing Union Lussemburgo 2-0
Shelbourne - Rabotnicki 5-0
Haverfordwest County - Budućnost Podgorica 2-3
Fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League: il cammino verso Nyon
Sorteggio sedicesimi di finale: 12 dicembre, Nyon
Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 6 febbraio, Nyon
Ottavi di finale: 24/25 febbraio
Quarti di finale: 17/18 marzo
Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)
Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)