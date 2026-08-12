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Desiré Doué è il Player of the Match della Supercoppa UEFA 2026

mercoledì 12 agosto 2026

Desiré Doué è stato eletto Player of the Match, presentato da PlayStation®.

Player of the Match Supercoppa: Désiré Doué

Désiré Doué è stato nominato Player of the Match, presentato da PlayStation®, dopo che il Paris ha battuto 2-1 l'Aston Villa nella Supercoppa UEFA a Salisburgo.

Doué ha segnato il gol della vittoria del Paris poco dopo l'ora di gioco, dopo aver anche servito l'assist a Khvicha Kvaratskhelia per il vantaggio dei campioni d'Europa a metà del primo tempo.

Il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA ha dichiarato: "Ha segnato e fornito un assist. Ha servito passaggi chiave e offerto un contributo offensivo complessivamente positivo, risultando determinante per il Paris nel corso della partita".

Precedenti vincitori del premio Player of the Match

2025 Ousmane Dembélé (Paris)
2024 Jude Bellingham (Real Madrid)
2023 Cole Palmer (Manchester City)
2022 Casemiro (Real Madrid)
2021 Gerard Moreno (Villarreal)
2020 Thomas Müller (Bayern)
2019 Sadio Mané (Liverpool)
2018 Diego Costa (Atleti)

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