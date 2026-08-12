Desiré Doué è il Player of the Match della Supercoppa UEFA 2026

Désiré Doué è stato nominato Player of the Match, presentato da PlayStation®, dopo che il Paris ha battuto 2-1 l'Aston Villa nella Supercoppa UEFA a Salisburgo.

Doué ha segnato il gol della vittoria del Paris poco dopo l'ora di gioco, dopo aver anche servito l'assist a Khvicha Kvaratskhelia per il vantaggio dei campioni d'Europa a metà del primo tempo.

Il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA ha dichiarato: "Ha segnato e fornito un assist. Ha servito passaggi chiave e offerto un contributo offensivo complessivamente positivo, risultando determinante per il Paris nel corso della partita".