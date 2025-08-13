Ousmane Dembélé nominato Player of the Match della Supercoppa UEFA 2025

L'attaccante del Paris, Ousmane Dembélé, è stato nominato Player of the Match by PlayStation®, dopo aver aiutato il suo Paris a rimontare lo svantaggio di 2-0 e vincere ai calci di rigore la Supercoppa UEFA a Udine.

Il cross perfetto del calciatore della nazionale francese ha aiutato Gonçalo Ramos a siglare il gol del pari nei minuti di recupero, mentre lui stesso ha trasformato con sicurezza il terzo rigore del Paris nella lotteria dei rigori al termine dei tempi regolamentari.

"È stato il trascinatore dell'attacco del Paris, dopo che la sua squadra era andata sotto per 2-0", ha detto il gruppo di osservatori tecnici della UEFA. "Ha dato il via alla straordinaria rimonta, fornendo un ottimo assist per il gol del pareggio che ha permesso al Paris di arrivare ai calci di rigore".

Albo d'oro

2024 Jude Bellingham (Real Madrid)

2023 Cole Palmer (Manchester City)

2022 Casemiro (Real Madrid)

2021 Gerard Moreno (Villarreal)

2020 Thomas Müller (Bayern)

2019 Sadio Mané (Liverpool)

2018 Diego Costa (Atlético)