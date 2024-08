Supercoppa UEFA 2024 a Varsavia: guida completa

La Supercoppa UEFA 2024 avrà come protagoniste la vincitrice della UEFA Champions League, il Real Madrid, e quella della UEFA Europa League, l'Atalanta.

Storia della Supercoppa

Quando si gioca la Supercoppa UEFA?

La Supercoppa UEFA 2024 si disputerà mercoledì 14 agosto alle 21:00 CET.

Sei gol indimenticabili della Supercoppa UEFA

Dove si giocherà la Supercoppa UEFA?

La Supercoppa UEFA 2024 si terrà al National Stadium di Varsavia, in Polonia.

Lo stadio era stato costruito originariamente per UEFA EURO 2012, durante il quale ha ospitato tutte e tre le partite del girone della Polonia, oltre a un quarto di finale e una semifinale. Da allora ha ospitato la finale di UEFA Europa League, nel 2015, ed è lo stadio di casa della nazionale maschile polacca.

Questa sarà la dodicesima sede diversa della Supercoppa UEFA da quando il torneo è stato trasferito dalla sua sede storica di Montecarlo, dopo Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapest (2020), Belfast (2021), Helsinki (2022) e il Pireo (2023).

Il Manchester City ha vinto la Supercoppa UEFA 2023, battendo il Siviglia ai rigori dopo l'1-1 dello Stadio Georgios Karaiskakis nel Pireo, in Grecia.

Highlights: Man City - Siviglia 1-1 (5-4 dcr)

Cos'è la Supercoppa UEFA?

La Supercoppa UEFA è una competizione annuale tra i campioni in carica della Champions League e dell'Europa League, ideata dal giornalista olandese Anton Witkamp per decretare definitivamente la migliore squadra di club in Europa.

I detentori della Coppa dei Campioni/Champions League hanno sempre partecipato e negli anni hanno affrontato i vincitori della Coppa delle Coppe (1973-99) e della Coppa UEFA/Europa League (dal 2000 in poi).

Che aspetto ha il trofeo della Supercoppa UEFA?

Il trofeo della Supercoppa UEFA UEFA via Getty Images

Il trofeo della Supercoppa UEFA è alto 58 cm e pesa 12,2 kg;

Il modello attuale è in uso dal 2006, ma conserva il design di base del suo predecessore, concepito e realizzato nel laboratorio Bertoni di Milano. La classica coppa è sorretta da una base sottilmente attorcigliata come una matassa di lana, mentre due braccia lasciano ai vincitori lo spazio necessario per afferrare saldamente il trofeo e fare il giro del campo.

I vincitori hanno il diritto di far realizzare una replica, purché non superi in dimensione i quattro quinti dell'originale.

Altro da sapere?

Se il punteggio è in parità dopo i tempi regolamentari, la partita andrà direttamente ai calci di rigore senza passare dai supplementari.