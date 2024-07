I precedenti tra Spagna e Italia in Supercoppa UEFA

Le squadre italiane sono leggermente in vantaggio nei tre precedenti contro le spagnole in Supercoppa UEFA, ma il Real Madrid ha la possibilità di pareggiare i conti contro l'Atalanta a Varsavia.

UEFA.com ripercorre le passate sfide tra Spagna e Italia nella competizione.

Barcellona - AC Milan 1-1

Amor 67'; Van Basten 44' rig.

AC Milan - Barcellona 1-0

Evani 55'



Il Milan campione d'Europa ha la meglio sui detentori della Coppa delle Coppe, con tanti giocatori dei Paesi Bassi vincitori di EURO 1988 impegnati nelle due gare.

Ronald Koeman scende in campo per il Barcellona nella gara di andata, ma i milanisti Frank Rijkaard e Marco van Basten sono molto più pericolosi al Camp Nou. Quest'ultimo apre le marcature su rigore a un minuto dall'intervallo e, nonostante il pareggio di Guillermo Amor, l'1-1 non è di buon auspicio per il Barça al ritorno. Alberico Evani, infatti, segna al 55' a San Siro regalando il titolo al Milan.

Il gol di Alberico Evani ha regalato la Supercoppa al Milan nel 1989 Getty Images

Inzaghi 54', Jankulovski 61', Kaká 86'; Renato 13'

A caccia della seconda Supercoppa consecutiva e per onorare Antonio Puerta, morto di infarto durante una partita di campionato appena tre giorni prima, il Siviglia, vincitore della Coppa UEFA, passa in vantaggio con Renato dopo 13 minuti a Montecarlo.

Ma il Milan campione d'Europa appare trasformato dopo l'intervallo. Filippo Inzaghi pareggia di testa su cross di Gennaro Gattuso al 54', poi Marek Jankulovski firma il 2-1 battendo al volo su un pregevole assist di Andrea Pirlo.

A 4' dalla fine, il portiere Andrés Palop respinge un rigore di Kaká, che però segna in ribattuta. "Era difficile affrontare la situazione", ha detto Pirlo, "ma abbiamo dimostrato che anche noi giocavamo per Puerta e lo abbiamo fatto con il miglior spirito possibile".

Il Milan a Montecarlo nel 2007 AFP via Getty Images

Reyes 62', Agüero 83'

L'Atlético, vincitore della nuova UEFA Europa League, batte l'Inter a Montecarlo con due gol nel secondo tempo di José Antonio Reyes e Sergio Agüero. Nel finale, Diego Milito (Calciatore dell'Anno UEFA) ha la possibilità di accorciare su rigore ma si fa ipnotizzare da David de Gea.

"Siamo stati veloci, forti e abbiamo preparato bene ogni gol", spiega l'allenatore Quique Sánchez Flores. "Abbiamo creato occasioni pericolose. Loro hanno giocato bene, ma francamente abbiamo meritato la vittoria".