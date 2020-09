Anthony Taylor arbitrerà la finale di Supercoppa UEFA 2020

Il Comitato Arbitrale UEFA ha designato Anthony Taylor come arbitro della Supercoppa UEFA tra Bayern Monaco e Siviglia. La finale si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest, giovedì 24 settembre.

Il 41enne nativo di Manchester, è arbitro dal 2002 e ha diretto la sua prima partita UEFA nel 2009. Dirige con regolarità gare di Premier League dal 2009 ed è una presenza fissa in UEFA Europa League, UEFA Champions League e nelle competizioni per nazionali. L'ultima partita UEFA diretta dal fischietto inglese è stata il 12 agosto nei quarti di finale di UEFA Champions League, quando il Paris ha battuto 2-1 l'Atalanta.

Non sarà un esordio assoluto per Taylor in Supercoppa UEFA dato che è stato arbitro di porta nella finale del 2014 vinta dal Real Madrid per 2-0 contro una delle contendenti del 2020, ovvero il Siviglia.

Anche guardalinee e squadra VAR sono inglesi, mentre il quarto uomo è l'israeliano Orel Grinfeeld.

Squadra arbitrale Supercoppa UEFA 2020

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Guardalinee: Gary Beswick (Inghilterra), Adam Nunn (Inghilterra)

Quarto uomo: Orel Grinfeeld (Israele)

VAR: Stuart Attwell (Inghilterra)

VAR Assistant: Paul Tierney (Inghilterra)