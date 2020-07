Il programma ufficiale della Supercoppa UEFA, disponibile da oggi, propone una serie di speciali e interviste per pregustare la sfida tra Real Madrid e Manchester United a Skopje, capitale dell'ERJ Macedonia.

Le due squadre hanno in comune una grande tradizione europea e l'amore per lo spettacolo: dunque, il loro sesto confronto diretto nelle competizioni UEFA è il modo migliore per inagurare la nuova stagione calcistica. Il programma ufficiale racconta i trascorsi fra le due contendenti e i loro obiettivi per il 2017/18: Zinédine Zidane sa bene che la strada per Kiev, che ospiterà la finale di UEFA Champions League 2017/18, inizia qui.



Mourinho, dal canto suo, descrive la Supercoppa UEFA come "una grande opportunità" per misurarsi con i campioni d'Europa e prepararsi al ritorno in UEFA Champions League. "Torniamo sulla scena più importante. È qui che vogliamo stare", commenta.

Seguono le interviste con Henrikh Mkhitaryan, autore del secondo gol dello United in finale a Stoccolma, e con l'astro nascente delle merengues Marco Asensio, oltre a uno speciale su due giocatori macedoni che hanno vinto la Coppa dei Campioni: Goran Pandev e Darko Pančev.



