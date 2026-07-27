Il turno preliminare della UEFA Futsal Champions League inizia il 25 agosto
lunedì 27 luglio 2026
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Il turno preliminare si svolgerà dal 25 al 29 agosto e determinerà gli ultimi otto posti disponibili nel percorso B del turno principale.
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Il turno preliminare della UEFA Futsal Champions League 2026/27 si giocherà dal 25 al 29 agosto e vedrà la partecipazione di 32 squadre che si contenderanno gli ultimi otto posti nel turno principale.
Mentre le 24 squadre più in alto nel ranking, compresi i campioni in carica dello Sporting CP, iniziano del turno principale, le squadre rimanenti si sfideranno negli otto mini-tornei del turno preliminare. Le otto vincitrici dei gironi accederanno al Percorso B del turno principale, il cui tabellone è già stato definito.
Il turno principale determinerà le 16 squadre che accederanno alla fase a eliminazione diretta, che porterà alle Final Four in programma a maggio.
I gironi del turno preliminare
Gruppo A (26–29 agosto)
Vrhnika (SVN), Athletic Futsal Club Graz (AUT, hosts), Proekt (MKD), Maccabi Netanya (ISR)
Gruppo B (26–29 agosto)
Hjørring (DEN), Tirana Futsal (ALB, hosts), APOEL Nicosia (CYP), Futsal Club Cardiff (WAL)
Gruppo C (26–29 agosto)
Buba Mara (BIH, hosts), CIU (GEO), Utleira Idrettslag (NOR), Lynx (GIB)
Gruppo D (25–28 agosto)
Drenica (KOS), Újpest (HUN, hosts), Murata (SMR), Sakarya Karasu (TUR)
Gruppo E (26–29 agosto)
Weilimdorf (GER), Tallinn B.P. (EST), Unisport (ARM, hosts), KM Reykjavik (ISL)
Gruppo F (26–29 agosto)
Doukas (GRE, hosts), Blue Magic Dublin (IRL), Sparta Belfast (NIR), London Genesis (ENG)
Gruppo G (26–29 agosto)
Chrudim (CZE), Studentski Dom (MNE, hosts), Kalmar (SWE), PYF Saltires (SCO)
Gruppo H (26–29 agosto)
Futsal Mad Max (FIN), Clic Chişinău (MDA), Amigo Northwest (BUL, hosts), Ranger’s (AND)
Guida alle squadre
- La scorsa stagione l’Hjørring è diventata la prima squadra danese a raggiungere gli ottavi di finale.
- Anche il Chrudim (alla sua 18ª partecipazione) ha raggiunto gli ottavi di finale nel format precedente del torneo.
- L'Athletic Futsal Club Graz, il Drenica, il Kalmar, il KM Reykjavik, il London Genesis, il Sakarya Karasu, lo Studentski Dom, l'Unisport e l'Újpest sono all'esordio in Europa.
- Anche Amigo Northwest, Blue Magic Dublin, Cardiff, CIU, Clic Chişinău, Futsal Mad Max, Lynx, Maccabi Netanya, Murata, Proekt, PYF Saltires, Ranger’s, Sparta Belfast, Tallinn B.P. e Utleira Idrettslag sperano di superare per la prima volta il turno preliminare.
Calendario
Turno preliminare: 25–29 agosto
Turno principale: 27 ottobre–1 novembre
Sorteggio ottavi e quarti di finale: 4 novembre
Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre
Quarti di finale (andata e ritorno): 8 e 19 febbraio
Fase finale: 6 o 7 e 8 o 9 maggio (sede da concordare)
Sorteggio Percorso A turno principale
Gruppo 1: Barça (ESP), Semey (KAZ), Lučenec (SVK, hosts), Futsal Minerva (SUI)
Gruppo 2: Kairat Almaty (KAZ), Sporting Anderlecht (BEL, hosts), United Galati (ROU), TFK Beitar (LVA)
Gruppo 3: Sporting CP (POR, holders), Étoile Lavalloise (FRA), Olmissum (CRO, hosts), Stalitsa Minsk (BLR)
Gruppo 4: Benfica (POR), ElPozo Murcia (ESP), HIT Kyiv (UKR), Tigers Roermond (NED, hosts)
Partite in programma dal 27 ottobre al 1° novembre; date del mini-torneo da concordare
Sorteggio Percorso B turno principale
Gruppo 5: Piast Gliwice (POL, hosts), Araz-Naxçivan (AZE), Vincente turno preliminare Gruppo C, Vincente turno preliminare Gruppo E
Gruppo 6: Kauno Žalgiris (LTU), Differdange 03 (LUX, hosts), Vincente turno preliminare Gruppo F, Vincente turno preliminare Gruppo D
Gruppo 7: Luxol St. Andrews (MLT), L84 Torino (ITA, hosts), Vincente turno preliminare Gruppo H, Vincente turno preliminare Gruppo B
Gruppo 8: Loznica-Grad 2018 (SRB, hosts), Athletic Futsal (UKR), Vincente turno preliminare Gruppo A, Vincente turno preliminare Gruppo G
Partite in programma dal 27 ottobre al 1° novembre; date del mini-torneo da concordare