Il turno preliminare della UEFA Futsal Champions League inizia il 25 agosto

Il turno preliminare della ﻿UEFA Futsal Champions League 2026/27 si giocherà dal 25 al 29 agosto e vedrà la partecipazione di 32 squadre che si contenderanno gli ultimi otto posti nel turno principale.

Mentre le 24 squadre più in alto nel ranking, compresi i campioni in carica dello Sporting CP, iniziano del turno principale, le squadre rimanenti si sfideranno negli otto mini-tornei del turno preliminare. Le otto vincitrici dei gironi accederanno al Percorso B del turno principale, il cui tabellone è già stato definito.

Il turno principale determinerà le 16 squadre che accederanno alla fase a eliminazione diretta, che porterà alle Final Four in programma a maggio.

Le partite del turno preliminare

I gironi del turno preliminare

Gruppo A (26–29 agosto)

Vrhnika (SVN), Athletic Futsal Club Graz (AUT, hosts), Proekt (MKD), Maccabi Netanya (ISR)

Gruppo B (26–29 agosto)

Hjørring (DEN), Tirana Futsal (ALB, hosts), APOEL Nicosia (CYP), Futsal Club Cardiff (WAL)

Gruppo C (26–29 agosto)

Buba Mara (BIH, hosts), CIU (GEO), Utleira Idrettslag (NOR), Lynx (GIB)

Gruppo D (25–28 agosto)

Drenica (KOS), Újpest (HUN, hosts), Murata (SMR), Sakarya Karasu (TUR)

Gruppo E (26–29 agosto)

Weilimdorf (GER), Tallinn B.P. (EST), Unisport (ARM, hosts), KM Reykjavik (ISL)

Gruppo F (26–29 agosto)

Doukas (GRE, hosts), Blue Magic Dublin (IRL), Sparta Belfast (NIR), London Genesis (ENG)

Gruppo G (26–29 agosto)

Chrudim (CZE), Studentski Dom (MNE, hosts), Kalmar (SWE), PYF Saltires (SCO)

Gruppo H (26–29 agosto)

Futsal Mad Max (FIN), Clic Chişinău (MDA), Amigo Northwest (BUL, hosts), Ranger’s (AND)

Guida alle squadre

La scorsa stagione l’Hjørring è diventata la prima squadra danese a raggiungere gli ottavi di finale.

Anche il Chrudim (alla sua 18ª partecipazione) ha raggiunto gli ottavi di finale nel format precedente del torneo.

L'Athletic Futsal Club Graz, il Drenica, il Kalmar, il KM Reykjavik, il London Genesis, il Sakarya Karasu, lo Studentski Dom, l'Unisport e l'Újpest sono all'esordio in Europa.

Anche Amigo Northwest, Blue Magic Dublin, Cardiff, CIU, Clic Chişinău, Futsal Mad Max, Lynx, Maccabi Netanya, Murata, Proekt, PYF Saltires, Ranger’s, Sparta Belfast, Tallinn B.P. e Utleira Idrettslag sperano di superare per la prima volta il turno preliminare.

Calendario

Turno preliminare: 25–29 agosto

Turno principale: 27 ottobre–1 novembre

Sorteggio ottavi e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale (andata e ritorno): 8 e 19 febbraio

Fase finale: 6 o 7 e 8 o 9 maggio (sede da concordare)

Sorteggio Percorso A turno principale Gruppo 1: Barça (ESP), Semey (KAZ), Lučenec (SVK, hosts), Futsal Minerva (SUI) Gruppo 2: Kairat Almaty (KAZ), Sporting Anderlecht (BEL, hosts), United Galati (ROU), TFK Beitar (LVA) Gruppo 3: Sporting CP (POR, holders), Étoile Lavalloise (FRA), Olmissum (CRO, hosts), Stalitsa Minsk (BLR) Gruppo 4: Benfica (POR), ElPozo Murcia (ESP), HIT Kyiv (UKR), Tigers Roermond (NED, hosts) Partite in programma dal 27 ottobre al 1° novembre; date del mini-torneo da concordare