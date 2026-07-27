I gironi del turno principale di UEFA Futsal Champions League

I campioni in carica dello Sporting CP e gli ex campioni di Barça, Benfica e Kairat Almaty sono tra le squadre che scenderanno in campo nel turno principale della UEFA Futsal Champions League 2026/27.

Le 24 squadre col ranking più alto partono direttamente dal turno principale. A loro si aggiungeranno le otto squadre che supereranno il turno preliminare in programma dal 25 al 29 agosto. Le partite del turno principale si disputeranno tra il 27 ottobre e il 1° novembre, mentre le date esatte dei mini-tornei sono ancora da confermare.

Il turno principale determinerà le 16 squadre che accederanno alla fase a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale e i quarti di finale, il cui sorteggio verrà effettuato il 4 novembre, si disputeranno entrambi con partite di andata e ritorno e porteranno alla fase finale a quattro squadre che si terrà a maggio.

Il format del turno principale di Futsal Champions League Percorso A: i campioni in carica dello Sporting CP, gli altri 11 club più in alto nel ranking, e le squadre dal 16° al 19° posto nel ranking prendono parte a questo percorso. Le prime tre squadre di ciascuno dei quattro gironi si qualificano agli ottavi di finale. Percorso B: Le squadre dal 12° al 15° posto nel ranking e quelle dal 20° al 23° posto partiranno da questo percorso e verranno raggiunte dalle otto squadre che hanno superato il turno preliminare. I vincitori di ciascuno dei quattro gironi (disputati anch’essi sotto forma di mini-tornei in un’unica sede) accederanno agli ottavi di finale.

Gironi turno principale Percorso A

Gruppo 1

Barça (ESP), Semey (KAZ), Lučenec (SVK, hosts), Futsal Minerva (SUI)

Gruppo 2

Kairat Almaty (KAZ), Sporting Anderlecht (BEL, hosts), United Galati (ROU), TFK Beitar (LVA)

Gruppo 3

Sporting CP (POR, holders), Étoile Lavalloise (FRA), Olmissum (CRO, hosts), Stalitsa Minsk (BLR)

Gruppo 4

Benfica (POR), ElPozo Murcia (ESP), HIT Kyiv (UKR), Tigers Roermond (NED, hosts)

Lo Sporting CP ha conquistato il suo terzo titolo nella scorsa stagione. Anche l’Étoile Lavalloise ha raggiunto la fase finale nella passata stagione. I vicecampioni del 2025/26 dell' Illes Balears Palma e il Cartagena Costa Cálida (terzo classificato), non si sono qualificati in questa edizione.

Illes Balears Palma e il Cartagena Costa Cálida (terzo classificato), non si sono qualificati in questa edizione. Il Barça ha vinto il titolo quattro volte, una in meno del record dell’Inter FS, mentre il Kairat ha conquistato il titolo due volte e il Benfica lo ha vinto nella stagione 2009/10. Il Kairat partecipa alla competizione per la 23ª volta, un record.

Il Murcia è stato due volte secondo classificato, mentre l’Anderlecht ha raggiunto la finale nella stagione 2022/23.

Oltre allo Sporting e all’Étoile, anche il Benfica, il Kairat e il Semey hanno disputato i nuovi quarti di finale della scorsa stagione, mentre l’Anderlecht e l’HIT Kyiv sono stati eliminati negli ottavi di finale. Il Kairat ha battuto l’Anderlecht in quella fase, per 7-3 in trasferta e 5-3 in casa.

Il Beitar è all'esordio in Europa.

Il Minerva e il Tigers Roermond puntano a raggiungere gli ottavi di finale per la prima volta. Il Minerva ha battuto il Lučenec per 4-3 nel turno principale della scorsa stagione.

Finale 2026: Sporting CP - Palma 2-0 ﻿

Gironi Percorso B turno principale

Gruppo 5

Piast Gliwice (POL, hosts), Araz-Naxçivan (AZE), Vincente turno preliminare Gruppo C, Vincente turno preliminare Gruppo E

Gruppo 6

Kauno Žalgiris (LTU), Differdange 03 (LUX, hosts), Vincente turno preliminare Gruppo F, Vincente turno preliminare Gruppo D

Gruppo 7

Luxol St. Andrews (MLT), L84 Torino (ITA, hosts), Vincente turno preliminare Gruppo H, Vincente turno preliminare Gruppo B

Gruppo 8

Loznica-Grad 2018 (SRB, hosts), Athletic Futsal (UKR), Vincente turno preliminare Gruppo A, Vincente turno preliminare Gruppo G

Il Luxol St. Andrews e il Piast Gliwice hanno raggiunto gli ottavi di finale nella scorsa stagione.

L'Araz, alla sua 21ª partecipazione (superato solo da Kairat), ha raggiunto la semifinale nella stagione 2013/14.

L'Athletic Futsal e l'L84 Torino fanno il loro esordio nelle competizioni europee.

Il Differdange punta a raggiungere gli ottavi di finale per la prima volta.

Calendario

Turno principale: 27 ottobre–1 novembre

Sorteggio ottavi e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale (andata e ritorno): 8 e 19 febbraio

Fase finale: 6 o 7 e 8 o 9 maggio (sede da concordare)