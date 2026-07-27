I gironi del turno principale di UEFA Futsal Champions League
lunedì 27 luglio 2026
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Gli otto gironi del turno principale decreteranno le 16 squadre che andranno alla fase a eliminazione diretta.
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I campioni in carica dello Sporting CP e gli ex campioni di Barça, Benfica e Kairat Almaty sono tra le squadre che scenderanno in campo nel turno principale della UEFA Futsal Champions League 2026/27.
Le 24 squadre col ranking più alto partono direttamente dal turno principale. A loro si aggiungeranno le otto squadre che supereranno il turno preliminare in programma dal 25 al 29 agosto. Le partite del turno principale si disputeranno tra il 27 ottobre e il 1° novembre, mentre le date esatte dei mini-tornei sono ancora da confermare.
Il turno principale determinerà le 16 squadre che accederanno alla fase a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale e i quarti di finale, il cui sorteggio verrà effettuato il 4 novembre, si disputeranno entrambi con partite di andata e ritorno e porteranno alla fase finale a quattro squadre che si terrà a maggio.
Il format del turno principale di Futsal Champions League
Percorso A: i campioni in carica dello Sporting CP, gli altri 11 club più in alto nel ranking, e le squadre dal 16° al 19° posto nel ranking prendono parte a questo percorso. Le prime tre squadre di ciascuno dei quattro gironi si qualificano agli ottavi di finale.
Percorso B: Le squadre dal 12° al 15° posto nel ranking e quelle dal 20° al 23° posto partiranno da questo percorso e verranno raggiunte dalle otto squadre che hanno superato il turno preliminare. I vincitori di ciascuno dei quattro gironi (disputati anch’essi sotto forma di mini-tornei in un’unica sede) accederanno agli ottavi di finale.
Gironi turno principale Percorso A
Gruppo 1
Barça (ESP), Semey (KAZ), Lučenec (SVK, hosts), Futsal Minerva (SUI)
Gruppo 2
Kairat Almaty (KAZ), Sporting Anderlecht (BEL, hosts), United Galati (ROU), TFK Beitar (LVA)
Gruppo 3
Sporting CP (POR, holders), Étoile Lavalloise (FRA), Olmissum (CRO, hosts), Stalitsa Minsk (BLR)
Gruppo 4
Benfica (POR), ElPozo Murcia (ESP), HIT Kyiv (UKR), Tigers Roermond (NED, hosts)
- Lo Sporting CP ha conquistato il suo terzo titolo nella scorsa stagione. Anche l’Étoile Lavalloise ha raggiunto la fase finale nella passata stagione. I vicecampioni del 2025/26 dell'Illes Balears Palma e il Cartagena Costa Cálida (terzo classificato), non si sono qualificati in questa edizione.
- Il Barça ha vinto il titolo quattro volte, una in meno del record dell’Inter FS, mentre il Kairat ha conquistato il titolo due volte e il Benfica lo ha vinto nella stagione 2009/10. Il Kairat partecipa alla competizione per la 23ª volta, un record.
- Il Murcia è stato due volte secondo classificato, mentre l’Anderlecht ha raggiunto la finale nella stagione 2022/23.
- Oltre allo Sporting e all’Étoile, anche il Benfica, il Kairat e il Semey hanno disputato i nuovi quarti di finale della scorsa stagione, mentre l’Anderlecht e l’HIT Kyiv sono stati eliminati negli ottavi di finale. Il Kairat ha battuto l’Anderlecht in quella fase, per 7-3 in trasferta e 5-3 in casa.
- Il Beitar è all'esordio in Europa.
- Il Minerva e il Tigers Roermond puntano a raggiungere gli ottavi di finale per la prima volta. Il Minerva ha battuto il Lučenec per 4-3 nel turno principale della scorsa stagione.
Gironi Percorso B turno principale
Gruppo 5
Piast Gliwice (POL, hosts), Araz-Naxçivan (AZE), Vincente turno preliminare Gruppo C, Vincente turno preliminare Gruppo E
Gruppo 6
Kauno Žalgiris (LTU), Differdange 03 (LUX, hosts), Vincente turno preliminare Gruppo F, Vincente turno preliminare Gruppo D
Gruppo 7
Luxol St. Andrews (MLT), L84 Torino (ITA, hosts), Vincente turno preliminare Gruppo H, Vincente turno preliminare Gruppo B
Gruppo 8
Loznica-Grad 2018 (SRB, hosts), Athletic Futsal (UKR), Vincente turno preliminare Gruppo A, Vincente turno preliminare Gruppo G
- Il Luxol St. Andrews e il Piast Gliwice hanno raggiunto gli ottavi di finale nella scorsa stagione.
- L'Araz, alla sua 21ª partecipazione (superato solo da Kairat), ha raggiunto la semifinale nella stagione 2013/14.
- L'Athletic Futsal e l'L84 Torino fanno il loro esordio nelle competizioni europee.
- Il Differdange punta a raggiungere gli ottavi di finale per la prima volta.
Calendario
Turno principale: 27 ottobre–1 novembre
Sorteggio ottavi e quarti di finale: 4 novembre
Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre
Quarti di finale (andata e ritorno): 8 e 19 febbraio
Fase finale: 6 o 7 e 8 o 9 maggio (sede da concordare)