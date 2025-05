La squadra delle finals di Futsal Champions League 2025

L'Illes Balears Palma è entrato nella storia della UEFA Futsal Champions League vincendo l'edizione del 2025, terzo titolo consecutivo (record).

Ancora una volta, i suoi giocatori dominano la squadra ufficiale del torneo, selezionata dagli osservatori tecnici UEFA Miguel Andrés e Dušan Matić.

Luan Muller, efficace tra i pali come in fase di costruzione, consolida il suo posto per il terzo anno consecutivo. Naturalmente, in squadra c'è anche Neguinho, votato Giocatore del Torneo, insieme a Fabinho, capocannoniere grazie ai quattro gol segnati in finale, e Bruno Gomes.

Il quinto posto va a Mellado, che si è distinto sia in fase di possesso che di non possesso con il Cartagena Costa Calida (terzo classificato).

Ecco una sintesi delle opinioni degli osservatori tecnici.

Luan Muller (Palma)

Ha dominato nel suo ruolo, mantenendo il livello dei due tornei precedenti, ma stavolta ha giocato quasi ogni minuto. Il suo gol in semifinale contro lo Sporting CP è stato la ciliegina sulla torta.

Neguinho (Palma)

Un giocatore completo, efficiente in difesa e sempre pronto ad aiutare i compagni in avanti. È stato altrettanto importante in fase di possesso, con cinque assist e un gol in finale. Straordinario.

Fabinho (Palma)

Capocannoniere delle finals grazie a due ottime prestazioni. Come Neguinho, ha fatto la sua parte su entrambi i fronti, dimostrando intelligenza, impegno e lucidità anche senza palla.

Mellado (Cartagena)

Uno dei giocatori più affascinanti da guardare. Il suo stile è naturale, mentre il suo controllo di palla e le sue finte sono impeccabili.

Bruno Gomes (Palma)

Nonostante la concorrenza di grandi pivot, Gomes è comunque riuscito a distinguersi. Punto di riferimento costante per la squadra, ha offerto grande capacità di difesa, fisicità e intelligenza tattica.

Le analisi degli osservatori tecnici UEFA sono alla base della relazione tecnica del torneo, disponibile a breve su uefatechnicalreports.com.